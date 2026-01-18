Bachi Núñez contrató dos veces el “service” para 6 ascensores nuevos

El pasado 2 de diciembre de 2025, Basilio “Bachi” Núñez, senador y presidente del Congreso Nacional, formalizó la firma del Contrato N° 61/2025 con la firma Oga Ascensores, de Néstor Ramón Agüero Giménez.

Esta adjudicación, que fue realizada por la vía de excepción y en tiempo récord, establece un monto máximo de G. 490 millones para el mantenimiento integral del sistema de elevadores de la sede legislativa, según lo detallado bajo el ID N° 478948 en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Ignoró contrato previo

Apenas un año antes, el 2 de octubre de 2024, Bachi Núñez había suscrito un millonario acuerdo de G. 2.570.458.666 con la empresa Astelev, de Simón Recalde Romero, para la adquisición e instalación de seis ascensores nuevos, de origen chino y de la marca FujiHD.

Este llamado se vio envuelto en un grave escándalo tras la denuncia de la empresa peruana GW Perú SAC Gatwick Ascensores, la cual afirmó que Astelev presentó certificados falsificados para acreditar la capacidad técnica de su personal.

Tras un sumario, la DNCP concluyó que Astelev incurrió en una “falta grave” al proveer información falsa, inhabilitándola por ocho meses y remitiendo los antecedentes al Ministerio Público para una investigación fiscal por presunta estafa y producción de documentos no auténticos.

Según el Contrato N°16/2024 firmado por Astelev, la empresa está obligada a otorgar una garantía mínima de un año a partir de la recepción de la obra, comunicada el pasado agosto.

Dicha garantía técnica posventa estipulaba explícitamente que el contratista debía realizar un mantenimiento preventivo mensual, incluyendo el suministro de repuestos, sin costo adicional para el Congreso durante el periodo.

El Contrato N° 61/2025, recientemente firmado, va hasta el 30 de junio de 2026, dejando en evidencia la superposición de plazos de ejecución entre el contrato nuevo y la garantía prevista para los elevadores de Astelev.

El Contrato con Oga Ascensores incluye la asistencia técnica especializada, el mantenimiento “preventivo, predictivo y correctivo”, además de la provisión de repuestos para 16 cabinas con ascensores de las marcas ThyssenKrupp, FujiHD y Otis distribuidos entre el edificio central, el estacionamiento y la biblioteca del Congreso Nacional

Intentamos insistentemente obtener la versión de Núñez al celular con terminación 585, sin embargo, la línea estaba fuera de servicio.