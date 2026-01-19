Senadora afirma que la ministra de Obras Públicas debe responder ante la ciudadanía

La senadora Esperanza Martínez utilizó su cuenta de la red social X para comentar que, junto con los senadores Ever Villalba y Yolanda Paredes, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por la muerte de 21 personas en la ruta PY08. “Creemos que la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, tiene que responder ante la ciudadanía”, expresa la parlamentaria.

“No se trata de hechos aislados, sino del resultado del estado crítico y la falta de mantenimiento de la ruta que conecta Concepción, San Pedro y Amambay”, explica la publicación.

Seguido, remarca que “baches profundos, falta de señalización y escasa visibilidad fueron denunciados reiteradamente, sin que se adoptaran medidas mínimas de prevención”.

En otra parte, el escrito sostiene que, cuando el riesgo es conocido y evitable, la inacción también constituye una responsabilidad.

“Exigimos que se investiguen estas muertes y se determinen responsabilidades. Cada vida que se pierde es una herida que este gobierno deja abierta. ¡Basta de abandono!”, concluye.