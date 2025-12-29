“Abrazo republicano” recién será tras internas, dice Wiens

El precandidato a presidente por Colorado Añetete (abdismo), Arnoldo Wiens, acompañó en un acto al diputado Daniel Centurión, en ocasión del cumpleaños del candidato a concejal por Asunción Andrés Guerreño, donde dispararon contra el gobierno cartista de Santiago Peña, del cual claramente quieren marcar distancia.

Wiens señaló que pretende no “estar pegado a este gobierno de Santiago Peña ni un minuto” y que pese a acompañarlos a hacer campaña en 2023, “una vez asumido (el gobierno) es su responsabilidad lo que hacen en función del cargo”.

Acotó que “hoy la oposición preocupada por nuestro crecimiento, quieren pegarnos (al Gobierno), gua’u que estamos con ellos”.

Ante ello, insistió que quieren estar lejos al menos hasta pasadas las internas municipales.

“Dani, nosotros después de ganar las elecciones (internas) municipales del 7 de junio, ahí seguramente se va a hablar con los otros sectores del Partido, tanto los oficialistas como los satélites del oficialismo, después de las internas nos encontremos para hablar con ellos, ahora a trabajar con todo el equipo para ganar las próximas elecciones internas y ser el candidato de la lista 1, Dani Centurión”, planteó.

En la misma línea de marcar distancia, Centurión apuntó contra el titular de Petropar, Eddie Jara, a quien la Contraloría a cargo de Camilo Benítez le objetó graves hechos de presunta corrupción.

Entre otros, presuntas transferencias injustificadas de cuentas de la petrolera estatal a las particulares de Jara. “Este señor Jara pagaba su tarjeta de crédito, los caprichos de él y los suyos. (Se transfería) G. 150 millones todos los meses y no está pudiendo justificar. No lo dice Dani, lo dijo el contralor general de la República”, dijo.

Al contralor también le invito a que le repita al Presidente lo que dijo públicamente, que “en cualquier país del mundo ese funcionario tenía que ser echado a patadas hace rato, por los graves indicios de corrupción y de enriquecimiento ilícito”, e invitó a Wiens a no apañar estos hechos en caso de llegar a la presidencia.