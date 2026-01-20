Bachi defiende adjudicación para ascensores y atribuye cuestionamientos a “guerra de empresas”

El senador cartista Basilio Núñez (ANR, Partido Colorado), presidente del Congreso Nacional, firmó recientemente un contrato por vía de excepción - por un monto de 490.000 millones de guaraníes, para el mantenimiento de seis ascensores de la sede del Parlamento con la empresa privada Oga Ascensores, representada por Néstor Ramón Agüero.

Estos ascensores fueron instalados hace un año por otra empresa, Astelev, y - según los términos del contrato con esa empresa - debían contar con una garantía técnica de fábrica de al menos un año, que obliga al proveedor inicial a realizar mantenimientos preventivos mensuales sin costo adicional para la institución.

Tanto Oga como Astalev - que fue sancionada el año pasado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por presentación de documentos de contenido falso - representan en Paraguay a la empresa china Henga Fuji Elevator Co. Ltd (Fuji HD).

“Guerra de empresas”

El senador Núñez defendió la adjudicación del nuevo contrato de mantenimiento haciéndose eco a un comunicado que fue emitido ayer por la Presidencia del Congreso, en el que se argumenta que el contrato con Oga es “abierto y por evento” y que hasta ahora no se ha pagado dinero debido a que el mantenimiento de esos seis ascensores aún no ha sido necesario.

El legislador cartista afirmó que la garantía contemplada en el contrato original de la instalación de los ascensores abarca solo “fallas de fabricación o instalación” y no prevé daños provocados por “terceros”, hechos de vandalismo o problemas causados por fallas en la tensión eléctrica del edificio.

Buscó justificar también que el contrato haya sido gestionado por vía de excepción argumentando que había urgencia al aproximarse el receso parlamentario y dijo que “nos íbamos a quedar sin mantenimiento” hasta que el Congreso volviera a sus actividades normales.

El senador Núñez dijo que los cuestionamientos al contrato provienen de “una guerra de empresas que se dedican a provisión de ascensores”, aunque no entró en más detalles sobre ese punto.

Jubilación parlamentaria

Núñez comentó también sobre el debate actualmente en curso que tiene relación con la Caja Parlamentaria y la “jubilación VIP” de la que gozan los miembros del Congreso, un debate que se produce en el contexto de un plan de reforma de una Caja Fiscal en crisis y en peligro de colapsar.

Mientras se plantean cambios a la Caja Fiscal como elevar la edad mínima de jubilación - propuesta que ha sido rechazada por gremios docentes y de las Fuerzas Públicas -, los parlamentarios pueden acceder a la jubilación desde los 55 con apenas 10 años de aporte.

El senador cartista opinó que eliminar la Caja Parlamentaria – como propuso el diputado opositor Raúl Benítez - no es recomendable porque supondría cargar sobre todos los contribuyentes los pagos a las personas que ya están jubiladas por medio de esa Caja.

Afirmó, sin embargo, estar de acuerdo con una propuesta presentada por el senador cartista Silvio Ovelar (ANR, Partido Colorado) de hacer que la Caja Parlamentaria ya no reciba aportes del Estado, sino que se sostenga exclusivamente con los aportes de los congresistas.

Emergencia vial

El alto número de accidentes fatales en rutas de Paraguay y el caso puntual de la muerte de dos personas sobre la Ruta PY08 que, según se presume, ocurrió a causa del mal estado en que se encuentra la capa asfáltica en esa vía, puso en el debate público la responsabilidad del Gobierno – concretamente el Ministerio de Obras Públicas y su ministra Claudia Centurión - ante esos siniestros.

Sin embargo, el senador Núñez argumentó hoy que la mayoría de los accidentes viales en Paraguay son causados por errores humanos, y defendió su propuesta de declarar “emergencia vial” por los siniestros e instar a las autoridades a reforzar controles de velocidad, alcoholemia y uso de elementos de seguridad por parte de los conductores, además de implementar campañas de educación vial.

El legislador oficialista dijo que el problema de los siniestros viales “no es solamente de la patria vialera”, sino que se trata de “un problema integral”.

Cuestionó que en Paraguay no se implementen medidas de control como “fotomultas” o radares y argumentó que la implementación de elementos tecnológicos de control como esos en las rutas podría reducir en hasta un 30 por ciento el número de fatalidades por accidentes viales en Paraguay.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El senador Núñez expuso también su postura personal con relación al acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea, que fue firmado el pasado sábado en Asunción luego de más de dos décadas de negociaciones.

Afirmó que, más allá de las posibilidades comerciales y económicas que el acuerdo podría abrir para los productores paraguayos por medio de un acceso con condiciones favorables al mercado europeo, el hecho de que el acuerdo fue firmado en Asunción es “positivo” porque ubica al presidente Santiago Peña como “una figura regional”.