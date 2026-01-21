La opinión de Peña sobre la posible chapa presidencial Alliana–Latorre

El presidente Santiago Peña se refirió este miércoles a la posible conformación de la chapa presidencial cartista integrada por Pedro Alliana y Raúl Latorre, y la calificó como una “dupla espectacular”. Destacó la cercanía política y personal que tiene con los dos dirigentes.

Ante la consulta de la prensa sobre si considera ideal la fórmula Alliana–Latorre, Peña respondió con elogios.

Lea más: Latorre descarta candidatura propia y apunta a Alliana como presidenciable de Honor Colorado

“Yo creo que es una dupla espectacular. Son dos compañeros tremendos, se complementan muy bien. Yo no me imagino hacer el trabajo que hago todos los días sin tenerle a Pedro Alliana a mi lado”, afirmó.

Elogios a su dupla Pedro Alliana

Peña definió a Alliana no solo como su socio político, sino también como un amigo cercano. “Él no solamente es mi amigo, es un hermano que me regaló la vida. Es un compañero con el que realmente me siento tremendamente comprometido”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Subrayó además la experiencia legislativa de su vicepresidente. “Pedro fue varias veces presidente de la Cámara de Diputados y es diputado nacional desde hace diez años. Conoce como muy pocas personas en Paraguay el trabajo que hay que hacer desde el Poder Legislativo”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Peña reconoce la labor de Latorre

Sobre Raúl Latorre, actual titular de la Cámara Baja, Peña destacó su capacidad de articulación política.

Lea más: Cartes y Peña piden “concordia” ante desbande y pobre gestión e imponen a Alliana

“No podemos negar que Raúl Latorre suma experiencia. Él conoce muy bien esa interacción que se tiene que hacer entre el Legislativo y el Ejecutivo. Lo hace constantemente, tanto con Pedro, que es el nexo constitucional, como conmigo”, señaló.

Agregó que siente un gran aprecio personal por el legislador. “Es un compañero al que le tengo un enorme respeto y cariño”, dijo.

Peña aclaró que la eventual conformación de la chapa no está cerrada y que será una decisión que deberá tomar Alliana.

“Esto no es algo definido. Finalmente va a tener que ser una decisión que va a tomar Pedro Alliana”, puntualizó.

Esto es lo que proyecta Peña hacia el 2028

Peña también dejó abierta la posibilidad de respaldar una eventual candidatura de Alliana en 2028 y expresó su disposición a acompañarlo políticamente.

Lea más: Peña parte a Suiza para la firma de la Paz y entablar relaciones con grupos empresariales

“Nada me gustaría más que ponerme al servicio de él para que pueda llevar adelante estos proyectos a partir del 15 de agosto de 2028. Voy a trabajar de lo que sea, de albañil, de plomero, de lo que sea, pero mi compromiso no termina con mi gestión”, manifestó.

El presidente reiteró que seguirá trabajando desde el Partido Colorado una vez que finalice su mandato. “Quiero que el Paraguay siga progresando. Todavía tengo mucho para hacer y mi espacio va a ser desde mi querido Partido Colorado”, remarcó.