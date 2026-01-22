Diputados impulsan pedidos de informe sobre la “jubilación VIP” de parlamentarios

Los diputados opositores Raúl Benítez y Johanna Ortega quieren saber sobre los aportes mensuales realizados en el actual periodo parlamentario a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de miembros del Poder Legislativo, más conocida como “Jubilación VIP parlamentaria” .

Los legisladores opositores piden además conocer la cantidad exacta de beneficiarios actuales y la cantidad de jubilados y pensionados en la actualidad.

Solicitan también datos sobre situación financiera actual de la Caja, sus estados financieros de los últimos cinco ejercicios fiscales, listado detallado de activos y pasivos, fondos disponibles al 31 de enero de 2025 y fondos disponibles para ser invertidos.

Otro de los datos que desean saber es sobre las auditorías realizadas a la Caja durante los últimos 5 (cinco) ejercicios fiscales, los auditores responsables de cada auditoría.

Por último, solicitan informes sobre las proyecciones financieras de la Caja, orientadas a alcanzar la sostenibilidad propia sin aportes del Estado.

Este pedido debe ser analizado el próximo 28 de enero, durante la sesión de la Comisión Permanente, cuyo titular es el senador Colym Soroka

Johanna Ortega y Raúl Benítez presentaron antes un proyecto de ley para eliminar la Caja Parlamentaria, considerada una “jubilación vip”, de la que solo gozan los diputados y senadores.

Indicaron que el beneficio genera desigualdad social, pues un parlamentario se jubila con solo 10 años de aportes, mientras que el ciudadano común debe aportar en general alrededor de 30 años y muchos otros requerimientos para acceder a una jubilación mínimamente digna.