Ante plan de eliminar “jubilación vip” reflotan reforma de Caja Parlamentaria

Los diputados Juan Maciel (ANR, Añetete) y José Domingo “Mino” Adorno (ANR, cartista) en su condición de miembros del Consejo de Administración de la Caja Parlamentaria de jubilaciones presentaron en agosto del año pasado el proyecto de modificación de la Ley Nº 6112/18 “Del fondo de jubilaciones y pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”, el cual junta polvo desde entonces.

Sin embargo, ante la presentación del proyecto de ley del diputado Raúl Benítez (independiente) –al cual ayer se sumó la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario)– de eliminar completamente la jubilación vip parlamentaria, el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, planteó reflotar la reforma.

“El proyecto de ley que está en Diputados, trabajado ya por los que administran la Caja, creo que habla de 60 a 62 años (la edad mínima para jubilarse)”, dijo en conversación con la 1080 AM y sostuvo que él fue uno de los “primeros en plantear elevar” ese parámetro que actualmente está en 55 años.

Plantean cambios a la propuesta de Bachi

Consultada respecto al proyecto de reforma referido por Bachi, la titular de la Administración de la Caja Parlamentaria, la exsenadora Blanca Lila Mignarro (PLRA) dijo que se trata del proyecto asumido por Juanchi Maciel y Mino Adorno, pero que planean agregar otros cambios.

“Esta sería la tercera modificación que ya está presentada en la Cámara de Diputados, pero estamos agregando otras modificaciones más, que estamos ajustando. ¿Por qué lo hacemos? Porque es una caja muy ‘sui generis’”, dijo la exparlamentaria Mignarro.

Entre los cambios que ratificó que plantearán está alzar la edad mínima de jubilación. “Queremos elevar. Ahora es 55 años y estamos pidiendo nosotros 65 años”, dijo.

Otro aspecto que plantean modificar es elevar los porcentajes de aporte, pasando de 22 a 24% de su dieta y otros beneficios para legisladores activos y de 12 a 14% en caso de los ya jubilados. Finalmente, también reducirían el monto a cobrar por cada jubilado y el plazo de cálculo en base al promedio.

Actualmente, los jubilados ordinarios cobran el 80% de sus dietas en un promedio de los últimos 5 años (60 meses) y se plantea que estos pasen a cobrar el 70% y en base al promedio de 15 años. Los acogidos a la jubilación extraordinaria cobrarían el 50% de sus dietas de los últimos 15 años, en vez del actual 60% calculado en base a los últimos 5 años de dieta.

Según Mignarro, la Caja Parlamentaria “tiene vuelo propio” hasta 2035, pero que estas modificaciones ayudarán a “dar más previsibilidad a la caja” y “le daría un pequeño margen más de sostenibilidad”.

Insistió en que si bien en estos años recibieron aportes del Estado, la caja en estos momentos se sostiene a base de sus propios ingresos, principalmente con base en rentas generadas por préstamos a sus miembros.

“Están en el presupuesto los G. 4.000 millones (de aporte estatal), pero eso no es todo para la Caja de Jubilación. Hoy es de G. 2.500 millones, nunca se habló de más”, afirmó la exsenadora del PLRA.