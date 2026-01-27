Jubilación vip: A plan de eliminación le falta “post”, afirma Ávalos Mariño

“No es suficiente presentar un proyecto que diga elimínese la caja, sino que hay que ver lo del post, ¿qué pasa con los jubilados y con los aportes? Porque la solución no viene con cerrar solamente. Entonces, yo también acompaño el criterio de una reforma”, indicó el liberal, que desde 2008 ya lleva cuatro periodos como legislador.

A su criterio, si se elimina la Caja Parlamentaria, igualmente del presupuesto se estaría financiando con importantes montos a los que tienen derecho adquirido. No obstante, reconoció que se requieren cambios de las condiciones y, sobre todo, “es necesario que la caja se autofinancie”, ya que igualmente ahora reciben ayuda estatal para sostenerse.

El mismo afirmó que no considera que sea un “privilegio” la jubilación, pero afirmó estar abierto a analizar el proyecto de reforma de la Caja Parlamentaria ingresado en junio del año pasado en la Cámara Baja.

“Reitero, hay que hacer todo lo que sea necesario para que la caja se autofinancie. Esto ha sido un proceso de ajustes que se ha venido también haciendo. Ustedes se acordarán que en un principio la jubilación era 5 años. Sí. Eso se eliminó. El aporte se aumentó”, citó.

En tal sentido, señaló que estarían dispuestos a debatir aumentar la edad mínima de jubilación, que ahora es de 55 años, entre otros parámetros.