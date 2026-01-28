Celeste Amarilla defiende subir la edad de jubilación: “Hoy vivimos más y con mejor calidad de vida”

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) fue tajante: “Hoy los 60 son los nuevos 40 y los 70 son los nuevos 50. Vivimos más, nos morimos más tarde y, sin embargo, nos jubilamos antes. Así el sistema no cierra”.

Uno de los ejes centrales de su postura es el rechazo absoluto al subsidio estatal a las cajas jubilatorias, sean públicas o privadas. La legisladora aclaró que no se opone a regímenes especiales siempre que se financien exclusivamente con aportes de los propios afiliados y, en el caso del sector privado, de la patronal.

“Cualquier jubilación puede ser VIP o no VIP, siempre que sea con plata privada. El problema comienza cuando entra la plata del Estado, que es la plata de todos”, sostuvo.

En ese sentido, diferenció el aporte patronal del subsidio, remarcando que el Estado solo debe actuar como empleador cuando corresponde, pero no cubrir déficits estructurales de cajas mal diseñadas.

Caja parlamentaria: reformas sí, eliminación no, dice Amarilla

Amarilla también se refirió a la caja parlamentaria, señalando que requiere reformas urgentes, pero rechazó de plano su eliminación.

Según explicó, los errores del sistema previsional de los legisladores -como jubilaciones tempranas y altos porcentajes- fueron producto de decisiones políticas del propio Congreso. Sin embargo, insistió en que, si el financiamiento es privado, el Estado no debe intervenir para rescatarla.

“Si es con nuestra plata, podemos decidir jubilarnos como queramos. Pero si la caja quiebra, que quiebre con nuestro dinero, no con el del pueblo”, enfatizó.

Consultada sobre si primero debe reformarse la caja parlamentaria antes de avanzar sobre la caja fiscal, la senadora aseguró que tiene autoridad moral para discutir ambas en simultáneo. “Yo siempre voté en contra del subsidio estatal. No tengo problema en decirlo ahora ni antes”, afirmó.

Senadora se despachó contra los docentes

La senadora también fue crítica con los regímenes especiales de los docentes, cuestionando que se jubilen a edades más tempranas.

A su criterio, las decisiones laborales implican aceptar las condiciones del trabajo elegido y advirtió que mantener beneficios sin respaldo financiero llevará al colapso del sistema. “Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Si no se hacen reformas ahora, se van a quedar sin caja”, alertó.

Para Amarilla, ninguna reforma previsional será sostenible si no se aborda el tema de la edad jubilatoria. “Nada es a largo plazo si no se toman medidas profundas. Vivimos más, aportamos menos y cobramos por más tiempo. Matemáticamente, eso no funciona”, concluyó.

Acerca de la amenaza de huelga de los docentes si se aumenta la edad de jubilación, la senadora dijo que igual se debe avanzar porque la caja va a terminar fundiéndose.

“Se les dio todo a los maestros porque son colorados, porque son los que no hacen trampa en la mesa (de votación), porque son los que ponen en el mes somos todos lista uno. Por eso se les dio todo, por eso. Y por eso se venera a los maestros burros, muchos burros, muchos, muchos. Mediocres, creando generaciones de paraguayos mediocres. ¿Y qué les va a pasar si hoy el gobierno no hace esto que está planteando? ¿Qué les va a pasar? Hambre para mañana. Se van a quedar sin su caja", dijo la senadora.