29 de enero de 2026 - 19:39

Santiago Peña solicita autorización para su segundo viaje de este año

Santiago Peña, presidente del Paraguay.
El presidente de la República, Santiago Peña, se prepara para viajar a Emiratos Árabes Unidos, luego que este aprobara la compra de carne paraguaya. Este será el segundo viaje del mandatario en el mes, recordando que anteriormente fue a Davos, Suiza, para la firma de la “Junta de la Paz”.

Por Juan Massare

El canciller Rubén Ramírez Lezcano informó este jueves que Emiratos Árabes Unidos aprobó la compra de carne paraguaya, tanto ovina como bovina y avícola. En ese sentido, el presidente Santiago Peña ya realizó el pedido oficial de autorización para su próximo viaje, el cual será precisamente a Dubái, Emiratos Árabes, del 31 de enero al 6 de febrero.

Peña confirma así su segundo viaje de este 2026. A principios del año, fue a Davos, Suiza, para la firma de la “Junta de la Paz” promovida por Donald Trump.

Según los datos, desde que inició su mandato ya realizó cerca de 60 viajes internacionales.

Estuvo fuera del país al menos una vez al mes y en varias ocasiones sus giras incluyeron varios países seguidos.

Solicitud de permiso presentada por Santiago Peña para viajar a Dubái.
