Santiago Peña solicita autorización para su segundo viaje de este año

El canciller Rubén Ramírez Lezcano informó este jueves que Emiratos Árabes Unidos aprobó la compra de carne paraguaya, tanto ovina como bovina y avícola. En ese sentido, el presidente Santiago Peña ya realizó el pedido oficial de autorización para su próximo viaje, el cual será precisamente a Dubái, Emiratos Árabes, del 31 de enero al 6 de febrero.

Peña confirma así su segundo viaje de este 2026. A principios del año, fue a Davos, Suiza, para la firma de la “Junta de la Paz” promovida por Donald Trump.

Lea más: Peña prepara maletas para ir a Emiratos Árabes tras aprobación de la carne paraguaya

Según los datos, desde que inició su mandato ya realizó cerca de 60 viajes internacionales.

Estuvo fuera del país al menos una vez al mes y en varias ocasiones sus giras incluyeron varios países seguidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy