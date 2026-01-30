Caja Fiscal: hay rumores de que se modificará la propuesta del Ejecutivo, según diputada

El presidente de la Cámara de Diputados, el legislador cartista Raúl Latorre (ANR, Partido Colorado) convocó para este viernes a las 8:00 a los miembros de la Cámara Baja, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de gremios de docentes, policías y militares – entre otros – a una audiencia pública extraordinaria en la que se debatirá el proyecto de reforma de la Caja Fiscal que plantea el Poder Ejecutivo.

El gobierno plantea modificar principalmente las cuatro cajas más deficitarias del funcionariado público - las de la Policía Nacional, Fuerzas Militares, Magisterio Nacional y Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales - con el objetivo de estabilizar los crecientes déficits de esos fondos jubilatorios, que alcanzó un total de 380 millones de dólares el año pasado, según cifras presentadas por el MEF.

Entre las medidas que el MEF recomienda para detener el crecimiento del déficit se incluye el establecimiento de edades mínimas para la jubilación de los funcionarios de las cuatro cajas, una posibilidad que ha sido muy resistida por los gremios, principalmente el de los docentes.

Lea más: Caja fiscal: una reforma urgente, pero insuficiente para eliminar inequidades

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La convocatoria de audiencia pública de hoy puso en alerta a los gremios, que temen que el oficialismo cartista planee aprobar el proyecto del Ejecutivo sin más debate durante la próxima sesión de la Comisión Permanente del Congreso, el próximo jueves.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Modificación del proyecto?

En conversación con ABC Cardinal este viernes, la diputada Rocío Vallejo (Patria Querida), miembro de la Comisión Permanente, dijo desconocer si existe una propuesta de modificación del proyecto de parte del MEF, aunque dijo haber escuchado rumores de que podría haber modificaciones a la propuesta original.

Recordó que el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, “no se cerró a recibir propuestas de los gremios y analizarlas”.

“El miércoles en la Comisión Permanente me dijo un colega que ya se hicieron los cambios, pero yo no tengo conocimiento”, subrayó. “Hay un rumor de que van a haber cambios, pero no tengo nada concreto”.

Añadió que el MEF se comprometió a hacer público eventualmente el cálculo actuarial por el cual se decidieron los parámetros de modificación de la Caja Fiscal que están en la propuesta del Ejecutivo - cómo se decidieron las edades mínimas y otros factores –, una información que los gremios han estado reclamando.

Lea más: Caja Fiscal: proyecto de reforma activa la alarma en sistema de justicia

La legisladora opositora dijo no tiene información de que la Comisión de Presupuesto, que necesariamente debería dictaminar sobre la propuesta de reforma de la Caja Fiscal antes de su votación, tenga una “convocatoria hecha”, aunque indicó que tal reunión podría ser convocada la próxima semana o el pleno de la Comisión Permanente podría constituirse en comisión y elaborar un dictamen.

Edad mínima, el “problema principal”

La diputada Vallejo coincidió con el MEF en que el “problema principal” de la Caja Fiscal es la falta de una edad mínima de jubilación para sus beneficiarios, que - según ese argumento – se jubilan a una edad muy baja y, teniendo en cuenta la alta expectativa de vida en Paraguay, podrían cobrar jubilación durante un tiempo muy largo.

“Tenemos policías jubilados con 32 años de edad” y “docentes jubilados con 41 años”, dijo, citando un informe del MEF.

Lea más: Más de 120 gremios piden aprobar reforma de la Caja Fiscal

A pesar de que el MEF se ha ratificado en la necesidad de introducir edades mínimas y los gremios se han mantenido en su rechazo a esa posibilidad, la legisladora dijo esperar que sea posible llegar a un “punto medio” entre ambas posiciones.

Advirtió que, se no se toman “decisiones a tiempo”, la Caja Fiscal podría entrar en una crisis similar a la que afecta a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, cuyos jubilados pueden pasar varios meses sin cobrar sus haberes.

“Tenemos jubilados que no cobran desde hace cuatro años, mueren porque no pueden comprar sus medicamentos”, declaró.