Prieto califica de “nefasta” la intención de expulsar a liberales que apoyen a Yo Creo

El líder del movimiento Yo Creo y precandidato presidencial, Miguel Prieto, cuestionó duramente la intención de sectores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de impulsar sanciones contra afiliados que acompañan al movimiento en Ciudad del Este, y advirtió que una eventual expulsión sería un grave retroceso institucional.

Sus declaraciones se dan luego de que el lunes pasado el dirigente liberal Carlos Portillo haya presentado una denuncia ante el tribunal partidario del PLRA, solicitando al presidente Hugo Fleitas la expulsión de 26 afiliados.

Prieto afirmó que una medida disciplinaria contra liberales que apoyan a Daniel Pereira Mujica representaría un hecho grave para la oposición. “Para mí es un precedente nefasto dentro del Partido Liberal o dentro de cualquier otro partido político. En caso de que esto ocurra, dejaría un malísimo precedente y no coincide con el nombre ni con la historia del Partido Liberal”, expresó en ABC Cardinal.

Aseguró además que la situación responde a intereses particulares y no a una postura mayoritaria dentro del PLRA. “Me parece un despropósito”, manifestó al referirse a la posibilidad de sancionar a dirigentes que acompañan una candidatura con “amplio respaldo”.

“La mayoría del PLRA quiso construir con nosotros”

El dirigente sostuvo que el quiebre no responde al conjunto del partido, sino a un sector reducido. “La mayoría del PLRA quiso construir con nosotros la unidad. El único que se descompuso fue Carlos Portillo”, afirmó.

En ese contexto, explicó que la mayoría de los presidentes de comité decidieron respaldar el proyecto político de Yo Creo en Ciudad del Este. “De veintitrés, veinte presidentes de comité dicen: ‘No, nosotros nos quedamos en Yo Creo’”, sostuvo.

Trabajo conjunto en 180 municipios

Prieto también recordó que la alianza política entre Yo Creo y el PLRA no se limita a Ciudad del Este, sino que se extiende a gran parte del país. “Nosotros actualmente estamos trabajando con el Partido Liberal en 180 municipios, apoyando a candidatos a intendentes del Partido Liberal donde tenemos presencia”, aseguró.

En ese sentido, subrayó la importancia estratégica del liberalismo dentro del escenario político nacional. “El Partido Liberal es un partido gigante. No podemos darnos el lujo de prescindir del apoyo del Partido Liberal”, afirmó.

“Daniel Pereira Mujica va a ganar cómodamente”

En otro momento, Prieto expresó su confianza en el triunfo de su candidato para intendente de Ciudad del Este para las próximas elecciones. “El presidente del Partido Liberal sabe que Daniel Pereira Mujica va a ganar fácilmente estas elecciones. Igual va a ser el intendente en Ciudad del Este”, sostuvo.

Advirtió además que forzar sanciones contra quienes acompañan esa candidatura profundizaría la división. “No pueden obligar a sus afiliados que tienen sentido común y que quieren estar del lado correcto de la historia a seguir apoyando a una alianza que va a tener el 5% de los votos”, expresó.