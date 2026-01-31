Barán pide a EBY financiar Centro de Adicciones en subseccional colorada

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), a cargo de la ministra María Teresa Barán, ahora apura la instalación de un Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones dentro de la Subseccional N° 1 de la Asociación Nacional Republicana (ANR), en el Barrio Pacú Cua de Encarnación.

La revelación salió a luz a partir de una carta dirigida por Barán a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) solicitando fondos con “urgencia” y justificado con el convenio firmado meses atrás con la ANR para la frustrada iniciativa de instalar una Unidad de Salud Familiar (USF), tras la instalación de un Centro de Salud por parte del municipio y la Gobernación.

El apuro, además, aparece a solo meses de las elecciones, mientras seccionaleros locales ya hacen proselitismo con el convenio.

La “urgencia” de Barán

El 7 de noviembre del 2025 la ministra Barán, quién además es oriunda de Encarnación, remitió una nota al director de la EBY, Luis Benítez, solicitando la aprobación del financiamiento del proyecto.

La nota pedía “en carácter urgente e interés prioritario” la consideración, a pesar de existir varias USF, como la de Jesús, sin recursos para la reparación de sus infraestructuras.

La ingeniera Susana Giménez, gerente del Plan de Terminación de la EBY, refirió que el proyecto se encuentra avanzado y con la aprobación de la entidad.

La funcionaria estima que el llamado a concurso se concretará a mediados de año y representaría una inversión superior a los G. 1.700 millones.

Según detalló, sería una construcción de 845 metros cuadrados, que contará con estacionamiento, sala común, consultorios y sector administrativo. Se trataría de una obra que tendrá un plazo de 180 días.

Sobre la situación legal del terreno, explicó que el MSPBS presentó el convenio firmado con la ANR, el 23 de diciembre de 2024, en el que el Partido Colorado “cede el usufructo gratuito” de 1.200 metros cuadrados del terreno de la subseccional ubicada en la esquina de la avenida Irrazábal y calle Aquidabán, en el barrio Pacú Cua de Encarnación.

En principio, este convenio preveía la construcción de una USF; no obstante, realizaron una adenda el 5 de junio del 2025 para cambiar la propuesta a un “Centro Comunitario”, tras “perder la pulseada política” contra el intendente y el gobernador, quienes lograron la apertura de un Centro de Atención de la Salud en el mismo barrio.

¿Revanchismo político?

Según un reclamo público realizado por el gobernador de Itapúa, Javier Pereira (PLRA), el Ministerio de Salud trabó el proyecto de creación de una Unidad de Salud Familiar (USF) dentro de un predio municipal.

No obstante, gestionó desde el 8 de octubre del 2024, en conjunto con el intendente Luis Yd (Alianza), la construcción bajo la denominación de Centro de Atención Médica Municipal “Padre José Kreusser”.

En paralelo al rechazo, Barán, impulsó el convenio con la ANR para el uso del terreno de la subseccional, por un período de 30 años, buscando instalar allí la USF.

La iniciativa no se concretó y, sin embargo, el gobierno local inauguró su obra el 20 de septiembre del 2025, con una inversión de G. 1.247 millones.

Tras la revelación del caso, desde Salud se desentendieron del proyecto, que fue utilizado como campaña política de seccionaleros locales.

Según fuentes municipales, el Mspbs no provee medicamentos a este nuevo centro de atención municipal, a pesar de haberse comprometido a garantizar la atención y el acceso a insumos y medicamentos. También se comprometieron a proveer cuatro médicos, de los cuales solo han proveído dos contratos.

Intentamos comunicarnos con la ministra Barán, para conocer su versión sobre el tema y no tuvimos retorno a nuestras comunicaciones.