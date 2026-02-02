Superintendente de Salud va al Congreso y llaman a sesión extraordinaria para invitar a ministros de Corte

Pese a que el foco central de la discusión legislativa esta semana gira en torno a la reforma de la Caja Fiscal, la agenda igualmente estará cargada con otros temas, ya que para mañana se espera que concurra, a solicitud del diputado colorado disidente Mauricio Espínola (ANR, Añeteté), el superintendente de Salud, “Melcha” Melgarejo, y para el miércoles, se emitió convocatoria a sesión extraordinaria de la Comisión Permanente por el caso “Mafia de los pagarés”, que hace tiempo viene siendo postergada.

Para pasado mañana (miércoles 4) a la 8:30 está convocada a sesión extraordinaria la Comisión Permanente del Congreso a fin de tratar como único punto del orden del día el estado de “proyectos de ley vinculados al uso y ejecución de pagarés (Mafia de los pagarés)”, ocasión para la cual está invitado el senador Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista).

El legislador está citado en su condición de presidente de la Comisión Especial de Investigación sobre los hechos relacionados con la trama delictiva denominada Mafia de los Pagarés, y el objetivo es tratar la invitación a los ministros de Corte para que concurran a informar sobre el estado de los casos y la aplicación de leyes recientemente promulgadas en torno a estos casos.

Esta convocatoria, si bien pareciera “sorpresiva”, en realidad se da luego de al menos dos semanas de dilación, puesto que la Comisión Permanente había decidido tratar en su primera sesión ordinaria del pasado 14 de enero, pero finalmente priorizó el tema de la reforma de la Caja Fiscal.

Constitucionalmente, ninguna de las Cámaras del Congreso ni la Comisión Permanente tienen potestad de convocar con tono imperativo a los ministros de Corte, por lo que, eventualmente, se cursará una invitación, quedando a voluntad de los altos magistrados concurrir o no.

Superintendente de Salud va por situación del IPS

Por otra parte, ante una invitación del diputado Mauricio Espínola, para mañana a las 9:00 está prevista la concurrencia del Superintendente de Salud, “Melcha” Melgarejo para informar sobre la auditoría abierta tras el fallecimiento del asegurado del IPS, Braulio Vázquez, quién habría perdido la vida a la espera de un procedimiento de angioplastía.

Además de solicitar informes sobre las acciones del gobierno para deslindar responsabilidades sobre el caso y esclarecer los hechos, también está previsto que el diputado entregue documentación que señala que IPS estaba al tanto del vencimiento del contrato para el mantenimiento de los angiógrafos, pero no habrían tomado medidas a tiempo.

Entre otros puntos que Espínola requiere que informe “detalladamente” el Superintendente de Salud figuran: