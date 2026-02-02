Video: Hay “viudos que no tienen 40 años” y cobran de la Caja Parlamentaria, revela “Beto” Ovelar

Durante la reunión informativa sobre la Caja Parlamentaria que fue convocada por el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, el senador Silvio ‘Beto’ Ovelar apuntó que él es alguien que “fondea muy bien”.

Como parte de su idea mencionó que está en su quinto periodo legislativo y que con tres “ya me jubilé”, sin embargo, ahora continúa aportando, incluso con intereses por un crédito de G. 500 millones.

“Esos intereses que yo pago dan los fondos necesarios para que no seamos deficitarios. Se apeló los aportes para la previsibilidad”, apuntó.

De igual manera, aseguró que pese a los aportes e intereses, sostuvo que “hay cuestiones que corregir”, como por ejemplo que “tenemos viudos que no tienen 40 años y se les está pagando”.

“Novios jóvenes”

Sobre su comentario, Ovelar aseguró que no abordará “en particularidad” sobre a quién se refería, pero de igual manera apuntó que no solamente los senadores o diputados tienen “novias jóvenes”, sino “ustedes las mujeres también tienen novios jóvenes y quedan viudos jóvenes”.

“Yo no voy a entrar en la particularidad; soy lo más gráfico posible para que entendamos cómo funciona”, concluyó.

