Yerno de Pedro Alliana se ubica en lista de abogados externos del BNF

Un total de 134 nombres aparece en la lista de abogados externos del Banco Nacional de Fomento (BNF). Dicha nómina está publicada en el portal web oficial de la banca estatal.

Lo cierto es que entre los profesionales del Derecho habilitados para representar a la entidad financiera del Estado en juicios para la recuperación de créditos, figuran nombres conocidos y ligados a varias altas autoridades. Es el caso de Weldon Walter Black Zaldívar (38 años), yerno del vicepresidente de la República, Pedro Alliana (ANR-HC).

Black Zaldívar aparece en la posición número 18 de los abogados habilitados para representar al BNF. Lo curioso es que este cargo del allegado de Alliana es a la par de su contrato como asesor jurídico externo del Instituto de Previsión Social (IPS).

El contrato con la previsional es por G. 100 millones al año (cinco pagos de G. 20 millones por servicio o producto), de acuerdo al contrato firmado en 2025. Su último cobro en el marco de ese acuerdo data de diciembre del año pasado.

Con referencia al BNF no existe un monto fijo y los honorarios son por “resultados” y corre por cuenta del cliente del banco, aseguró a ABC el gerente general de esa entidad, César Vargas. Este último confirmó que Weldon Walter Black Zaldívar es parte de la lista de abogados externos de la banca pública “desde 2023 aproximadamente” (sic), que coincidentemente es el año en el que Pedro Alliana llega junto a Santiago Peña al Poder Ejecutivo y el BNF pasó a estar bajo su control.

Presentan su propuesta

El gerente general del BNF, César Vargas, afirmó que dicho listado de abogados externos se integra a partir del análisis del Área de Asuntos Legales y con aprobación del directorio.

“Tenemos abogados que de por sí presentan su intención de ser abogados del banco. Ellos presentan su currículum vitae. Eso se analiza en un proceso acá interno” (sic), expresó.

Vargas indicó que de acuerdo a los méritos se conforma la lista de profesionales externos. Sin embargo, aclaró que no todos actualmente tienen casos asignados por la entidad bancaria.

Al consultársele al funcionario del BNF sobre el mecanismo utilizado para la asignación de casos, afirmó que es mediante un proceso administrativo interno de la Asesoría Legal. “El banco tiene una gerencia de asesoría legal que administra todos los procesos. Tenemos casa matriz y 80 sucursales, entonces en la medida que se van presentando las carpetas para el inicio de acciones judiciales se va utilizando la lista de abogados disponibles”, señaló.

Vargas aseguró que no existen privilegios a la hora de asignar casos a los abogados, pese a que no haya algún sorteo u otro mecanismo más transparente. “Siempre buscamos el equilibrio. Acordamos que se tenga una cantidad que permita dar resultados”, afirmó.

Dijo que existen controles constantes a esos profesionales y que en casos en los cuales no existan resultados se revocan los mandatos. Por último, al preguntársele sobre el detalle de los pagos que ya recibieron los abogados externos por sus “resultados”, contestó que es un proceso administrativo interno que podría configurarse dentro del “secreto bancario”, pero consultaría con la Asesoría Jurídica. Aunque luego se excusó diciendo que todos los pagos del BNF están documentados, son aprobados por el directorio y luego son fiscalizados por los órganos de inspección.

Primo de Latorre y otros, en el listado

Además del yerno del vicepresidente, Pedro Alliana, el listado de abogados externos del BNF está integrado por conocidas figuras políticas. Una de ellas es el exsenador colorado y abogado Enrique Bacchetta, cuyo hermano, Claudio Bacchetta, es miembro titular del directorio de la banca pública.

Otro que figura en la nómina es Joel Omar Maidana Vega, abogado y exintendente colorado de Encarnación (2011-2015). Maidana Vega al dejar el cargo en 2015 precisamente había declarado que tenía acciones por G. 1.750 millones en una empresa dedicada a los negocios financieros. Se trata de Provalor SA.

En la nómina también se ubica el exministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) Alberto Cástulo Ramírez Zambonini. Este había dejado el cargo de la instancia electoral en 2022 para acogerse a la jubilación.

Otros que aparecen como abogados externos del BNF son: Ricardo Preda del Puerto, actual defensor particular del presidente de la República, Santiago Peña, y José Emilio Latorre Aguade, primo del actual presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Latorre Aguade ya había sido mencionado, a través de la empresa Walton Capital, en una denuncia que realizó la Comisión del Senado que investiga la “mafia de los pagarés”.

La mencionada compañía, mediante su división de cobranzas Walton Pagos, estaría realizando millonarios débitos vía BNF a funcionarios públicos, de acuerdo a las denuncias recolectadas por la citada comisión.