Pereira pide tranquilidad a jubilados tras críticas al IPS por guiño a banco amigo de Peña

El consejero del Instituto de Previsión Social (IPS), Carlos Pereira, aseguró que la institución se encuentra financieramente estable y dentro de todos los parámetros técnicos y legales, en medio de cuestionamientos por la colocación de recursos en el banco ueno, cuyos accionistas son los exsocios del presidente Santiago Peña.

Lea más: IPS autoriza US$ 13 millones más para el banco “amigo” de Santi Peña

En declaraciones a ABC TV, Pereira sostuvo que “los jubilados pueden estar tranquilos”, ya que los indicadores de solvencia y riesgo del IPS se mantienen dentro de los rangos establecidos.

Pereira negó cualquier tipo de beneficio indebido y afirmó que las decisiones se toman bajo criterios técnicos.

Recordó que desde 2004 el IPS viene atravesando un proceso de modificaciones y adecuaciones en sus reglas de inversión. Señaló que, en 2015, se redujo el umbral de elegibilidad para bancos y financieras del 75% al 65%, con el argumento de ampliar la participación de más entidades en las licitaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Piden conocer razones de temerarios cambios en los reglamentos del IPS

Con la promulgación de la ley de la Superintendencia de Pensiones en 2023, indicó que se introdujeron nuevas parametrizaciones y límites, entre ellos que ninguna institución financiera pueda recibir más del 10% del portafolio total administrado por el IPS, además del tope del 20% del pasivo exigible de cada entidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pereira subrayó que, aunque algunos aspectos no estén expresados en procedimientos escritos, el patrimonio efectivo forma parte natural del análisis de riesgo que realiza la Dirección de Inversiones del IPS. A ello se suman evaluaciones de solvencia, calidad de cartera, gestión de riesgos y gobernanza, criterios que —según afirmó— hoy son más exigentes que en el pasado.

En el caso de ueno bank, recordó que la entidad fue sometida durante cinco años a un proceso de vigilancia localizada por parte del Banco Central del Paraguay, en línea con estándares internacionales de Basilea, lo que implica un escrutinio profundo de sus indicadores financieros.

Lea más: Concentración de inversiones del IPS en CDA, pese a compromisos de largo plazo

“El Banco Central evalúa todos los días si se cumplen las condiciones exigidas. Nosotros usamos esa información pública para decidir qué entidades califican o no para las subastas”, explicó, al tiempo de señalar que el proceso es automático y que nunca vio reclamos formales de bancos por adjudicaciones del IPS.

Pereira destaca a IPS como actor clave del sistema financiero

Pereira describió al IPS como “el banco de los bancos”, al administrar cerca de USD 2.879 millones dentro del sistema financiero. Indicó que la previsional cuenta con unos 88.000 jubilados y una cartera de préstamos cercana a los USD 4.700 millones, con una morosidad de apenas 0,57%.

Lea más: Urgen remitir pedido sobre “banco amigo” de Santiago Peña

Detalló que actualmente el sistema financiero paga al IPS alrededor del 12% por sus inversiones, lo que representa más de USD 150 millones anuales, recursos que, según afirmó, deberían beneficiar directamente a los jubilados.

Incluso planteó la posibilidad de que, en el futuro, el IPS pueda prestar directamente a sus jubilados y funcionarios a tasas menores que las bancarias, mejorando el rendimiento institucional y reduciendo costos financieros.

“El IPS no está en crisis. No estoy satisfecho, pero sí tranquilo”, afirmó Pereira, quien destacó el trabajo técnico del equipo institucional y pidió mayor participación y valoración del capital humano.

Insistió en la necesidad de transmitir seguridad, transparencia y responsabilidad a una ciudadanía que, dijo, muchas veces duda por falta de información clara.

“La situación hoy es normal y los indicadores están dentro de los criterios técnicos y legales. Los jubilados pueden estar tranquilos”, concluyó.