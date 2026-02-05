PLRA inscribe precandidatos hasta el lunes y la ANR hasta el 16 de febrero

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuyo presidente saliente es Hugo Fleitas, culmina este lunes 9 su periodo de inscripción de precandidatos a intendente, concejales y autoridades partidarias de Asunción, así como presidente y miembros del Directorio Nacional. Los liberales además de sus candidatos municipales también renovarán sus cuadros partidarios.

Lea más: Promulgan ley que reduce de 25 a 22 años la edad mínima para intendentes

Desde el lunes 2 de febrero se inscribieron los candidatos de Concepción, San Pedro y Cordillera; el martes 3 los postulantes de Guairá, Caaguazú y Caazapá y el miércoles 4 se inscribieron los de Itapúa, Misiones, Paraguarí, y Alto Paraná.

Hoy se inscriben los candidatos de Central, Ñeembucú y Canindeyú y mañana los de Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

La ANR hasta el 16

Por otro lado, el Partido Colorado, cuyo titular es Horacio Cartes, abrió también su periodo de inscripciones de precandidatos el lunes 2 de febrero y se extenderá hasta el lunes 16 de febrero, a las 13:00. Las precandidaturas incluyen los cargos a intendentes y miembros titulares y suplentes de las juntas municipales de los 263 distritos del país.

Como es tradición y requisito, la ANR advierte que los aspirantes que no estén al día en sus aportes de afiliados no podrán competir en las elecciones. En el caso de senadores y diputados, este aporte es del 5% mensual de la remuneración o dieta básica.

Para ser candidato a intendente se requiere por ley un mínimo de 22 años cumplidos hasta el 3 de noviembre de 2026 con una residencia mínima de cinco años en el municipio respectivo.

Para ser miembro de la Junta Municipal, el mínimo legal es 20 años cumplidos hasta el 3 de noviembre. Esto según la Ley N° 6910 promulgada en el 2022.

Administradores se anotan en el TSJE

Por otra parte, ayer a las 19:00 venció el plazo para la comunicación de administradores de campañas electorales de cada movimiento interno de las organizaciones políticas que participarán en las elecciones municipales, según establece el Cronograma Electoral para las Elecciones Municipales de 2026.

Los movimientos internos de las organizaciones políticas informaron, por nota, a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) la designación de sus administradores de campaña.

Esta es una de las etapas del cronograma electoral de cara a las municipales que se llevarán a cabo el domingo 7 de junio y las generales el domingo 4 de octubre de este año.