Honor Colorado abrirá chapa de precandidatos a intendente en la capital de Misiones

El actual presidente de la seccional colorada de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, Carmelo Ibarra, anunció oficialmente sus intenciones de ser uno de los precandidatos a intendente de esta ciudad por el movimiento Honor Colorado (HC).

“Después de un análisis profundo con todo el equipo y la dirigencia, y considerando las expectativas de mucha gente que confía en nuestro grupo, tomé la decisión de postularme oficialmente. Informé al comando departamental de Honor Colorado mi decisión de aceptar la candidatura y disputar las internas del 7 de junio. Además, solicité formalmente que se abra la chapa en San Juan Bautista, tal como se hizo en San Miguel y San Ignacio, ciudades vecinas”, indicó Ibarra.

Lea más: Quiebre en Honor Colorado: Baruja lanza candidatos en 10 distritos y en otros 8 hay consenso en Paraguarí

Con este anuncio, se estaría abriendo la chapa de precandidatura a intendente de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, por el movimiento HC. Esto se da teniendo en cuenta que el actual intendente municipal, José Luis Benítez, también buscará su reelección en las próximas elecciones internas partidarias.

En ese contexto, Carmelo Ibarra contaría con el acompañamiento del gobernador de Misiones, Richard Ramírez, y del diputado cartista Carlos Arrechea. En tanto, el actual intendente Benítez es respaldado por el senador cartista Derlis Maidana y por el dirigente departamental de Honor Colorado y consejero de la Entidad Binacional Yacyretá, Michel Flórez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy