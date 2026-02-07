Millones de la SND vía UFI alcanzan a los clubes de Soroka y Roussillón

Más de G. 1.039 millones suman las transferencias de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), a cargo de César Ramírez, que recibieron en 2025 el Club Guaraní de Fram (el año pasado en la división Intermedia, semiprofesional) y el Club Benjamín Aceval de Villa Hayes (este año competirá en Intermedia, segunda categoría del fútbol paraguayo), vía Unión del Fútbol del Interior (UFI). Es lo que se desprende de los documentos oficiales a los cuales tuvo acceso ABC.

La entidad deportiva itapuense, cuyo presidente es José Soroka, hermano del senador colorado aliado al cartismo, Colym Soroka, recibió más de G. 629 millones. Según las planillas, el Club Guaraní de Fram tuvo ese monto en dos desembolsos de G. 270 millones y un poco más de G. 358 millones.

Uno es del 4 de abril de 2025 y el otro del 5 de agosto de 2025, según las Solicitudes de Transferencia de Recursos (STR) presentadas por la UFI al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los traspasos para el club ligado al senador Soroka se dieron en el marco del proyecto de construcción de cancha, empastado y accesorios, de acuerdo a la rendición.

En el caso del Club Benjamín Aceval, esta entidad deportiva recibió un solo desembolso el 7 de octubre de 2025 de G. 410 millones. El detalle de la factura dice que los recursos públicos son para construcción de una cancha de pasto sintético reglamentaria.

El diputado cartista aparecía hasta enero de este año como presidente y entrenador del plantel del Club Benjamín Aceval. Fue antes de la vigencia del artículo 22 del Reglamento de Competiciones (Capítulo III, “Condiciones de elegibilidad de jugadores y oficiales”). Esta normativa prohíbe explícitamente que cualquier miembro de la Comisión Directiva de un club (presidente, vicepresidente, tesorero, etc.) figure en la planilla de juego. En la actualidad solo ya ejercería el cargo de presidente de la entidad.

Además de Roussillón, las actividades de ese club –según imágenes en redes sociales– tienen una activa participación de la esposa del diputado, Nancy Genoveva Núñez, condenada en primera instancia a cinco años de cárcel por el millonario perjuicio en la Gobernación de Presidente Hayes, durante la gestión del también condenado Óscar “Ñoño” Núñez, hermano del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.

“Ocio” de Bachi, el más privilegiado

El Club 12 de Junio de Villa Hayes (que desde 2024 milita en Intermedia) tiene como principal aficionado e incluso se lo cita como presidente honorario al titular del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista). Esta entidad deportiva, que entre 2024 y 2025 recibió más de G. 2.549 millones de fondos públicos transferidos por la SND a la UFI, se convirtió desde 2020 en una especie de pasatiempo exclusivo y casi privatizado por el legislador y su familia.

Es así que primero estuvo como presidenta su pareja, Lorena Cabrera, exconcejala de Villa Hayes; luego llegó su hija, Sol Núñez, actual edil cartista de Villa Hayes. Ahora el que figura como presidente del club es Ricardo Núñez, exintendente de Villa Hayes y hermano del senador colorado.

Los fondos públicos para el Club 12 de Junio de Villa Hayes, según las rendiciones presentadas por la UFI, fueron para la construcción de graderías de hormigón armado, vestidor, baños sexados y colocación de piso parquet. La UFI, presidida por Óscar Ramírez, nuclea a más de 2.200 clubes del interior del país, pero al parecer existen “prioridades”.