Caja Fiscal: reforma divide al Senado antes del debate en la Cámara Alta

El senador Ever Villalba sostuvo que la propuesta del Ejecutivo no constituye una verdadera reforma de caja fiscal, sino simples modificaciones paramétricas que, a su criterio, perjudican directamente a los trabajadores y a los futuros jubilados. Cuestionó además la falta de debate profundo y de acceso a datos técnicos que permitan analizar el impacto real del proyecto.

El legislador afirmó que el discurso oficial de que “la caja no da más” responde más a una estrategia política que a un análisis serio del modelo jubilatorio que el país necesita adoptar. En ese sentido, remarcó que el financiamiento del Estado siempre recae, directa o indirectamente, sobre el contribuyente y calificó de “malintencionado” separar la responsabilidad del déficit de la caja fiscal.

Pedido de postergación y advertencia de crisis

Villalba anunció que planteará la postergación del tratamiento del proyecto, señalando que los gremios están dispuestos a sentarse a dialogar y construir una propuesta consensuada. Advirtió que, de aprobarse la ley sin modificaciones, se generará un “caos” en el sistema, con una avalancha de pedidos de jubilación anticipada.

Asimismo, alertó sobre una eventual ola de acciones de inconstitucionalidad, recordando que la Constitución protege los derechos adquiridos de los trabajadores activos. Como ejemplo, mencionó el caso de docentes que, con la normativa vigente, están en condiciones de jubilarse y que, de aprobarse la nueva ley, deberían extender su vida laboral por casi una década más.

Chase: “Es una decisión difícil, pero necesaria”

Desde el oficialismo, el senador Natalicio Chase reconoció que se trata de una de las leyes más complejas del gobierno de Santiago Peña, pero defendió la iniciativa como un acto de responsabilidad política. Señaló que el proyecto busca ajustar privilegios del sector público que hoy son sostenidos por millones de paraguayos que no acceden a esos beneficios.

Chase advirtió que, de no tomarse medidas, el aporte del Estado a la caja fiscal alcanzaría en 2026 un monto similar al presupuesto total destinado a obras públicas, lo que pondría en riesgo la sostenibilidad financiera del país. Según explicó, el objetivo central es garantizar que las jubilaciones puedan seguir pagándose en el futuro.

Déficit creciente y límites fiscales

El senador oficialista indicó que el déficit actual de la caja fiscal ronda los 440 millones de dólares y podría superar los 500 millones hacia finales de 2026 si no se realizan cambios. Subrayó además que el presupuesto del Estado es finito y que, sin ajustes, la única alternativa para cubrir ese déficit sería el aumento de impuestos.

Finalmente, rechazó que el proyecto se haya tratado “a tambor batiente”, asegurando que el Ministerio de Economía y el Congreso mantuvieron numerosas reuniones con los gremios. Afirmó que el sistema actual es insostenible, citando casos como el de policías que se jubilan a edades tempranas, y sostuvo que “no hay sistema que aguante” sin una corrección estructural.