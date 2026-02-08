Soroka coquetea con Wiens, que trata de “vyro chúko” a Peña

El presidenciable por el abdismo repudió la insensibilidad del gobierno de Santiago Peña, al que trató de “vyro chúko” por ir a recorrer en autos de lujos por Emiratos Árabes Unidos mientras el país está en crisis.

“Mientras acá mucha gente pasa mal, no hay circulante, nuestro presidente se va a pasearse en vehículos (de lujo) allá por Dubai, en Emiratos Arabes Unidos a pasearse en vehículos que valen 1,2, 3, 4, 5 millones de dólares a mostrarse. Vyro chúko pea, ese es nuestro presidente”, criticó Wiens en un acto de presentación de candidatos municipales realizado esta mañana en Tomás Romero Pereira (Itapúa).

Lea más: Video: Peña se pasea en superautos en Dubái mientras el país se moviliza por la Caja Fiscal

Dijo que “la gente se cansó de este gobierno sin sensibilidad” y trató de desmarcarse, ya que “la oposición quieren meternos en la misma bolsa, de que todos los colorados somos como Santi Peña y nosotros no somos como él, nosotros tenemos sensibilidad humana”.

En tal sentido, encomendó a los candidatos a intendente y concejales municipales a no alejarse de la gente una vez electos y sobre todo, diferenciarse del cartismo.

“Tenemos que luchar contra los que se creen dueños o patrones del Paraguay y hacer que uds otras ves se sientan dueños y protagonistas del Paraguay”, dijo a los electores presentes.

También respaldaron al sindicalista y concejal departamental, Silvio Piris, a quién consideran está siendo “atacado” por el cartismo por ser una de las figuras docentes que piden frenar la reforma de la Caja Fiscal.

“Se tienen que debatir el tema de la Caja Fiscal, cierto, pero no así a las rápido y que se aprueba cualquier cosa. Así que fuerza Silvio, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a la lucha por el sector docente en Paraguay”, dijo Wiens.