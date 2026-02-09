Caja Fiscal: no realizar reforma sería “inmoral”, según Bachi Núñez

Durante la audiencia pública sobre el proyecto de ley de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (Caja Fiscal) que se llevó hoy a cabo en el Congreso Nacional –un día antes de que el Senado trate la polémica propuesta en una sesión extraordinaria-, el presidente del Parlamento, el senador cartista Basilio Núñez (ANR, Partido Colorado) se manifestó en defensa de la propuesta del Poder Ejecutivo.

El Senado deliberará mañana sobre la versión modificada y aprobada por Diputados del proyecto original de reforma presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que establece edades mínimas para la jubilación para todas las cajas y el aumento del porcentaje de aportes de los afiliados de las cajas deficitarias: la del magisterio nacional (docentes), fuerzas de seguridad (policías y militares), docentes universitarios y magistrados judiciales.

El argumento del Gobierno es que esas medidas son necesarias para contrarrestar el déficit de la Caja Fiscal, que el año pasado alcanzó alrededor de 400 millones de dólares según el Ministerio de Economía.

“No hacer la reforma es incorrecto”

Durante la audiencia pública de hoy, el senador Núñez -cuya intervención fue recibida con abucheos por representantes de los gremios de funcionarios públicos presentes– dijo que sería “inmoral” no realizar la reforma teniendo en cuenta que el déficit de la caja fiscal supone una pérdida de “casi 40 millones de dólares por mes”.

Las medidas propuestas por el Ejecutivo han sido rechazadas por los gremios cuyas jubilaciones se verían afectadas, particularmente el gremio docente, que baraja la posibilidad de ir a una huelga nacional el 23 de febrero, día de inicio de las clases en escuelas y colegios públicos.

El presidente del Congreso afirmó que la medida no es contraria a los intereses de los docentes, sino que “estamos a favor de los 237.000 que quieren jubilarse”.

Admitió que la reforma de la Caja Fiscal no es una solución definitiva al problema del sistema jubilatorio en Paraguay, pero añadió que hay que “hacer lo políticamente correcto para las próximas generaciones” e insistió en que “no hacer la reforma es incorrecto”.

Posteriormente, en conversación con medios de comunicación, el senador Núñez rechazó la idea de que el tratamiento del proyecto de reforma mañana en Cámara Alta sea apresurado y señaló que, con la asamblea pública de hoy, se realizaron 18 “reuniones” sobre el tema.