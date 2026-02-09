Los candidatos a presidir el PLRA se inscriben hoy

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cuyo presidente saliente es Hugo Fleitas, recibirá hoy las inscripciones de los candidatos a presidir por los próximos cinco años la agrupación opositora con mayor caudal electoral del país. La misma, pese a los subsidios y aportes estatales que recibe, permanece en quiebra.

Dicha renovación de autoridades partidarias se hará el mismo día de las internas municipales del 7 de junio del 2026.

La última elección de presidente y miembros del Directorio del PLRA se realizó el 20 de junio de 2021, cuando Efraín Alegre fue electo por tercera vez con un mínimo margen de diferencia sobre la dupla llanista Salyn Buzarquis - Carolina Aranda, senador e intendenta de Mariano Roque Alonso, respectivamente.

Sin embargo, Alegre fue destituido por la Convención del PLRA de agosto de 2023 tras su tercer revés como candidato presidencial opositor y su dupla, Hugo Fleitas, culmina el mandato.

En esta campaña, una de las duplas de candidatos a presidir el PLRA es la del senador Éver Villalba y Efraín Alegre (hijo), con un claro discurso opositor y anticartista.

En paralelo, los otrora llanistas y sus aliados, dentro del movimiento Nuevo Liberalismo, respaldan la dupla integrada por el intendente de Fernando de la Mora Alcides Riveros y el diputado Antonio Buzarquis. El líder visible de dicho movimiento es el gobernador de Central Ricardo Estigarribia.

Otro candidato anunciado sería el senador liberocartista Dionisio Amarilla, quien junto a sus colegas del mismo sector fue repuesto en el padrón del PLRA por orden judicial tras ser expulsado por la Convención de marzo de 2024.

Hoy también se inscriben los candidatos a integrar el Directorio Nacional del PLRA.

Candidatos a concejales de Asunción “históricos”

En la fecha también deben inscribirse los candidatos para cargos partidarios y municipales de Asunción.

El PLRA aceptó renunciar a una candidatura a intendente capitalino y resolvió apoyar la postulación de Soledad Núñez. Por lo tanto, la atención se centra en los aspirantes a la Junta Municipal de 24 escaños.

En 2021 los concejales liberales electos fueron solo cinco. Entre ellos Augusto Wagner, quien ya lleva 25 años como edil: Víctor Ramón Ortiz Romero (25 años como edil), Félix Manuel Ayala (15 años), Humberto Blasco (15 años) y Fiorella Forestieri (un período, el actual).