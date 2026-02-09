Riveros reconoce que el PLRA está “lejos de la ciudadanía”

“La ciudadanía no se siente representada por nosotros”, afirmó Alcides Riveros esta mañana al hablar sobre la situación del Partido Liberal. Aseguró que en los últimos años se perdió cercanía con la gente y dejó de transmitir un mensaje claro.

“Nuestro discurso no le llega a la ciudadanía, estamos lejos de la ciudadanía”, expresó. Riveros destacó además que esa distancia impacta directamente en la falta de confianza y en la representación política.

Riveros atribuyó esta situación a la pérdida de institucionalidad y a la ausencia de debate de ideas dentro del partido. Indicó que el PLRA dejó de discutir propuestas y de construir una narrativa capaz de conectar con las necesidades de la ciudadanía.

Mencionó, por ejemplo, el hecho de que ya ni siquiera se reúne el directorio de manera presencial.

Cuestiona la oposición del “no” y rechaza la unidad sin propuestas

En otro momento, cuestionó el rol que viene cumpliendo el PLRA como fuerza opositora. Afirmó que “no es una verdadera oposición decir ‘no, no, no’” y nada más. Sostuvo que el partido debe presentar propuestas claras en distintas áreas para cumplir un rol responsable.

En esa misma línea, señaló que no acompaña una unidad política basada únicamente en la suma de fuerzas. Dijo que no está de acuerdo con una “unidad por unidad”, y remarcó que cualquier acuerdo debe construirse sobre propuestas claras, una base programática y un programa de gobierno.

Modernización y debate

En cuanto a las propuestas del Nuevo Liberalismo, señaló que el partido debe contar con un canal de comunicación directo con sus afiliados, de modo a no depender de terceros y poder transmitir de manera clara sus ideas y propuestas.

El candidato sostuvo que es necesario “recuperar la institucionalidad del partido” y “poner orden en todos los sentidos”, tanto en lo organizacional como en el debate de ideas. En ese contexto, insistió en que el PLRA debe volver a discutir propuestas y comunicar lo que hacen sus representantes.

Riveros planteó que el partido debe “volver a ser el PLRA que sale en las calles, a luchar con la gente sus reivindicaciones”, y afirmó que solo mediante la modernización, el debate interno y una comunicación directa con afiliados y ciudadanía será posible recuperar la representación y la confianza social.

