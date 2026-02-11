Núñez afirma que ataque de Camilo Pérez busca desviar el foco de la crisis en Asunción

Soledad Núñez afirmó que las declaraciones del cartista Camilo Pérez no son casuales y que forman parte de una campaña para debilitar su candidatura en el marco de la definición opositora.

“Lo que quiso hacer es interferir en la propia interna de la oposición. Con esa declaración él ya elige a quién no quiere enfrentar”, sostuvo, al tiempo de señalar que el precandidato colorado “le tira el guiño a una candidata y se pone el guante para pegarle a otra”.

La ingeniera civil indicó que en las próximas semanas una encuesta definirá quién encabezará el proyecto opositor y consideró que el ataque busca incidir en ese proceso.

“El asunceno no come vidrio”

La exministra remarcó que la ciudadanía tiene claro quiénes son los responsables de la crisis municipal y aseguró que su candidatura apunta a enfrentar el “sistema” que, a su criterio, llevó a la comuna al quiebre financiero y administrativo.

“El electorado asunceno no come vidrio. Sabe perfectamente quiénes son los responsables de la situación devastada en la que está la ciudad”, expresó.

Añadió que su propuesta no se basa en “discursos vacíos”, sino en reformas estructurales para ordenar la administración, sanear las finanzas y mejorar servicios básicos como la recolección de basura, el arreglo de baches y la recuperación de espacios públicos.

“No soy ni -ista ni -ismo”

Ante los cuestionamientos, Núñez enfatizó que no está afiliada a ningún partido político y que su postulación responde a un proyecto independiente.

“Yo no soy ni -ista ni -ismo. Nunca fue conmigo. Hoy ni siquiera estoy afiliada a un partido político, porque creo que tenemos que pelear por Asunción y por Paraguay”, afirmó.

Sostuvo además que ya fue objeto de campañas de ataque en elecciones anteriores y que está preparada para enfrentar nuevos cuestionamientos. “Mientras tenga mi voz y mi contundencia, esa va a ser mi arma más poderosa”, indicó.

Experiencia y reformas

La precandidata defendió su trayectoria en el sector privado, la sociedad civil y la función pública, y aseguró que cuenta con la capacidad técnica para impulsar cambios profundos en la Municipalidad.

“A mí no me van a hacer pasar gato por liebre. Si tengo que ir a medir el espesor del asfalto o verificar un laboratorio, voy a estar ahí”, subrayó.

Recordó que durante su gestión impulsó reformas que incluyeron la destitución de funcionarios vinculados a hechos de corrupción y el trabajo con instancias de investigación.

Sin debate “cara a cara” con Johana Ortega

En cuanto a la interna opositora, Núñez descartó la necesidad de un debate presencial con la diputada Johana Ortega, también precandidata.

“Johana y yo somos parte de un mismo proyecto. No la veo como mi adversaria”, afirmó.

Explicó que la ciudadanía podrá contrastar propuestas a través de las redes sociales y que el objetivo es definir quién encabezará un equipo común de cara a las elecciones municipales.

“No voy a alimentar una división que solo beneficia a los verdaderos adversarios que queremos vencer”, concluyó.