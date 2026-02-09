Johanna Ortega exige transparencia en encuesta para elegir a candidata para Asunción

La diputada y precandidata a la intendencia de Asunción, Johanna Ortega, del Partido País Solidario, habló sobre la definición de una candidatura única mediante una encuesta acordada entre la oposición. Ortega se enfrentará con la también precandidata Soledad Núñez y se realizará entre el 21 y 22 de febrero.

En entrevista con ABC, Ortega explicó que la medición alcanzará entre 1.000 y 1.500 viviendas, con un elector por hogar habilitado para elegir entre ambas postulantes. Los términos técnicos del proceso, según adelantó, serán anunciados en los próximos días.

La unidad es la condición para competir

La legisladora sostuvo que, si bien no considera a la encuesta como el mecanismo ideal para definir candidaturas, aceptó el método porque existe consenso entre los equipos políticos. “En una democracia lo ideal es votar”, afirmó.

Ortega remarcó que, para ganar las elecciones en Asunción, la oposición debe conectarse con la ciudadanía y competir en igualdad de condiciones frente al Partido Colorado.

“Si no somos capaces de competir en los mismos términos, difícilmente podremos enfrentar una elección general”, señaló.

La precandidata subrayó que el proceso debe ser plenamente transparente y reclamó la presencia de veedores de ambos equipos.

Aclaró que el rol de estos será verificar que la encuesta se realice de forma correcta y sin interferencias. “La transparencia no es para mí ni para un sector, es para la ciudadanía”, sostuvo.

“No estamos dispuestos a perder otra elección”

Advirtió además que la oposición no puede caer en el error de hacer política solo para sí misma. “No estamos dispuestos a perder otra elección. Tenemos que hacer bien la tarea y transparentar la voluntad popular”, enfatizó.

Ortega consideró que no alcanza con una candidatura “correcta” en lo formal, sino que se necesita una figura capaz de conectar con la gente y trascender electorados de nicho.

En ese sentido, defendió el debate público como una herramienta central del proceso. “La gente está cansada de discursos vacíos. Quien quiere gobernar Asunción tiene que dar la cara”, afirmó.

Finalmente, destacó su experiencia parlamentaria como respaldo político. Recordó que lleva dos años y medio de gestión en minoría en la Cámara Baja y aseguró que ese mismo impulso, “frontal, decidido y transparente”, es el que buscará imprimir a una eventual gestión municipal.