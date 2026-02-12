¿Cuándo terminarán exámenes de correspondencia a Peña, Arévalo, Eddie Jara y Johana Vega?

La Contraloría General de la República continúa realizando exámenes de correspondencia a las declaraciones juradas de personalidades políticas de alto perfil, entre ellas el presidente de la República, Santiago Peña; el titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara; la pareja de este último, la diputada cartista Johana Vega (ANR, Partido Colorado) o el exdiputado colorado cartista Orlando Arévalo y su esposa, la concejal municipal colorada de Lambaré Carolina González.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, Armindo Torres, explicó que los descargos de los funcionarios afectados fueron recibidos dentro de los plazos establecidos y están siendo analizados.

Afirmó que la intención de la Contraloría es culminar los exámenes “lo antes posible”, antes de que culmine el mes de febrero o, a más tardar, durante los primeros días de marzo.

Lea más: Vuelven a blindar a Eddie Jara como titular de Petropar

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Concretamente sobre el caso de Eddie Jara y la diputada Johana Vega, cuyo ostentoso estilo de vida ha hecho surgir sospechas de posible enriquecimiento ilícito, Torres indicó que el análisis se basa en datos hasta noviembre de 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que se conformó un equipo especial para analizar ese caso con medios tecnológicos que permitan acelerar el análisis, teniendo en cuenta el alto número de documentos presentados, que supera las mil páginas.

Examen a declaraciones de Peña, “avanzado”

Sobre el estudio de correspondencia al presidente Peña, que fue solicitado luego de que se hicieran públicas denuncias de una exempleada de la residencia presidencial, Mburuvicha Róga, sobre la aparición de supuestos sobres con miles de dólares en efectivo en la casa del mandatario, Torres se limitó a decir que el análisis está “muy avanzado”, aunque indicó que aún queda pendiente la recepción en Contraloría de informes de algunas instituciones financieras.

Lea más: Peña pide a Contraloría revisión de sus declaraciones juradas

Torres enfatizó que, si hay inconsistencias detectadas entre las declaraciones juradas de los funcionarios en cuestión, estas serán comunicadas al Ministerio Público.