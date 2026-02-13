Kattya González quiere ser presidenta, a dos años de su expulsión del Congreso

A dos años de su expulsión del Congreso, la exsenadora Kattya González anunció que quiere ser presidenta de la República. El mensaje fue difundido a través de un video en redes sociales que inicia frente al edificio del Congreso Nacional y culmina frente al Palacio de López.

En la grabación, González recuerda el episodio que la dejó fuera de la Cámara Alta y sostiene que, pese a la destitución, mantiene intacta su voz política.

“Desde ese día esa voz es cada vez más fuerte y más grande desde cada rincón del Paraguay. Es la voz que se alza y resuena inmensa para recuperar un Paraguay nuevo, un Paraguay con dignidad y esperanza para todos”, expresó en su video.

El audiovisual se cierra con la consigna “Kattya 2028”, en alusión a su aspiración presidencial.

“Yo quiero ser presidenta”

La exlegisladora afirmó que asumirá el desafío con determinación. “Yo quiero ser presidenta del Paraguay y quiero decirlo así con firmeza”, expresó durante una entrevista por la 1080 AM. Señaló además que percibe un respaldo ciudadano en sus recorridos y en sondeos que circulan en el ámbito político.

También cuestionó al actual Gobierno y afirmó que el escenario político abre una oportunidad para que la oposición se reorganice de cara al 2028.

La expulsión de Kattya

El 14 de febrero de 2024, un grupo de 23 senadores votó por la expulsión de Kattya del Senado.

La decisión generó fuertes cuestionamientos porque se aplicó mayoría simple, cuando el reglamento interno establecía la necesidad de mayoría absoluta.

El caso provocó reacciones de sectores empresariales, académicos, religiosos y de la comunidad internacional. González había obtenido más de 100.000 votos directos en las elecciones, ubicándose entre las más votadas de la Cámara Alta.

Con este anuncio, la exsenadora se posiciona en la carrera hacia las elecciones presidenciales.