“Parece un cementerio el Partido Colorado”, dice Kattya González

La oposición en la capital, Asunción, tiene a dos principales candidatas para la intendencia: Soledad Núñez y Johanna Ortega. Al respecto, la exsenadora Kattya González aseguró que ahora se debe “desdramatizar” ante supuestas “tensiones” generadas por ambas candidaturas.

“Por primera vez por muchísimo tiempo hay movimiento y eso es bueno; dos buenísimos perfiles y hay que celebrarles. Por partida doble esa celebración porque son mujeres y son liderazgos que van a tener que administrar Asunción, una ciudad en estado calamitoso. Entonces más vale que puedan administrar sus diferencias”, apuntó.

Asimismo, aseguró que el debate y la discusión corresponde a un “ejercicio demasiado bueno” y agregó que tampoco se puede “eliminar a jugadores antes de que empiece el partido” en referencia a otros candidatos.

“Parece un cementerio el Partido Colorado”

También reiteró que se realizaría una encuesta para definir cuál candidata pujaría finalmente por la comuna asuncena, aunque para la metodología exacta aún queda llegar a un acuerdo.

“Hay todavía mucha agua debajo del puente; a la gente le convence el perfil del candidato”, detalló.

También dijo que es “lindo que se hable de la oposición”, mientras que “parece un cementerio el Partido Colorado, todos peleados, fracturado y con un modelo caduco”.

Finalmente, dijo que cumplirá su palabra sobre que ella no será candidata para las futuras elecciones municipales.

