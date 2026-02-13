“Piscina” en Diputados: esto arguyen sobre la inundación

La inundación se registró principalmente en el Salón Comuneros, parte del bloque histórico de la Cámara de Diputados (Casa de la Cultura), pero que también afectó oficinas legislativas del bloque nuevo, y lo que más llama la atención es que recientemente se desarrollaban “obras de mantenimiento”.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista) reportó preliminarmente “que hubo filtraciones de agua en el techo” y no una caída como primeramente se especuló.

Posteriormente, el director de Administración y Finanzas de la Cámara Baja, Hugo Zárate, ahondó en el reporte, mencionando que las “goteras” se deben a que precisamente estaba realizando obras en el techo de dicha zona.

“Hoy se tuvieron filtraciones provenientes del techo del edificio del Patio (sic) de la Cultura. Donde se encuentran ubicados oficinas de comisiones y el Salón Comuneros”, comenzó mencionando sobre el área afectada.

Señaló que no tienen reportes de que el agua haya afectado el subsuelo (zona de estacionamiento de legisladores).

Sobre las causas, comentó que “dichas filtraciones fueron a raíz de los trabajos que está llevando a cabo la Dirección de Mantenimiento del Congreso Nacional, que consisten en cambios de tejas, colocación de canaletas, entre otras reparaciones en dicha área".

Ante el hecho consumado, señaló que “la zona se encuentra resguardada y en lo que respecta a la Cámara de Diputados, realizando las labores de limpieza del área”.

Esto teniendo en cuenta que la función de mantenimiento edilicio corresponde -institucional y presupuestariamente- al Congreso Nacional, a cargo del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez.

Hasta funcionarios de las oficinas legislativas, munidos con repasadores y baldes, tuvieron que intentar desagotar sus oficinas, que se vieron alcanzadas por el agua.