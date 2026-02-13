Cámara de Diputados “hace aguas”: reportan inundación de oficinas

Desde el Congreso Nacional reportan que todas las oficinas que están alrededor del Salón Comuneros están llenas de agua. Los funcionarios trabajan con repasadores e intentan sacar las grandes cantidades de agua que ingresaron masivamente en medio de la torrencial lluvia.

“Aparentemente, ahora el techo sufrió averías, un desplome aparentemente. Por la cantidad de agua que está ingresando a las oficinas. Es una cosa impresionante. Tenemos un raudal dentro de las oficinas”, señaló la diputada Johanna Ortega, cuyo despacho se inundó.

La parlamentaria señaló que el Salón Comuneros habría tenido un periodo de reparación anteriormente y desconoce el origen del ingreso masivo de agua.

Lea más: Reculada con el obelisco: fondos se usarán en reparación de ascensores

Indicó que los encargados de mantenimiento, jefes, secretarios y encargados de despacho en esa zona están intentando evitar daños a electrodomésticos y documentos, pero el problema persiste por la torrencial lluvia que sigue afectando al microcentro de Asunción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No podemos retirar el agua a la velocidad que entra. Ya no hay nada que hacer, hay que esperar que pare la lluvia”, declaró en ABC Cardinal. Hay al menos 10 oficinas afectadas, con muebles, instalaciones eléctricas y electrodomésticos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Bachi defiende adjudicación para ascensores y atribuye cuestionamientos a “guerra de empresas”

Urgen reparaciones

“Hicimos el esfuerzo de desconectar lo que podíamos pero es una pena que el Congreso Nacional esté en estas condiciones”, declaró la parlamentaria.

En este contexto, la diputada Ortega señaló que siente hasta vergüenza de señalar que el Congreso Nacional necesita urgentes obras de mantenimiento. “Vemos que son muy débiles todas las instalaciones eléctricas que tenemos. La situación edilicia del Congreso es realmente preocupante”, enfatizó.

Ortega dijo que cree que no sería justo pedir al pueblo que pague por reparaciones de un “Congreso que le da lo que le da”.

“Tenemos en general instalaciones muy precarias. Yo tengo problemas en el techo del baño desde hace un año. Pero esto es demasiado, que los funcionarios del Congreso estén descalzos tratando de sacar con un repasador el agua”, manifestó Johana Ortega.