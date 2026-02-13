Senador Mario Varela afirma que Jorge Brítez y Eddie Jara deben dar un paso al costado porque desgastan aún más la imagen de Peña

Varela sostuvo que el Gobierno necesita “oxígeno” y que la permanencia de ciertas figuras del gabinete agrava la crisis de credibilidad. Indicó que la previsional atraviesa un “deterioro importante” que incluso “se está cobrando vidas humanas”. “La gente recurre al IPS para recibir atención adecuada y termina perdiendo la vida. Eso no puede ser”, afirmó.

El senador mencionó la muerte de un comunicador tras un procedimiento de cateterismo, señalando que se trata de un estudio “casi rutinario” en la medicina actual. Para Varela, este tipo de episodios profundiza la crisis institucional.

Si bien calificó a Brítez como “una buena persona”, fue tajante sobre su gestión: “Una buena persona, pero un mal gerente”. Agregó que la pérdida de credibilidad es determinante en la función pública: “Cuando un servidor público pierde credibilidad, lo que tiene que hacer es dar un paso al costado”.

Varela instó al presidente Peña a escuchar incluso a referentes externos al entorno político, como miembros de la iglesia, la academia y la sociedad civil, para tener “un mejor termómetro” del malestar ciudadano.

El senador incluyó en sus cuestionamientos al presidente de Petropar, Eddie Jara, a quien describió como “muy desprestigiado”. A su criterio, tanto el titular del IPS como el de Petropar están generando un fuerte descrédito ciudadano que impacta directamente en la figura del presidente Santiago Peña.

“Hoy no le están haciendo un favor al Presidente. Le están desgastando mucho más”, sostuvo. El legislador incluso mencionó que sectores del oficialismo también han manifestado preocupación por la gestión del IPS, lo que —según dijo— demuestra que el malestar trasciende la interna partidaria.

Caja Fiscal: Varela rechaza reunión reservada

Otro punto de fricción se dio en torno a la propuesta del senador Silvio Ovelar (ANR, HC) de mantener una reunión reservada con gremios para debatir el proyecto vinculado a la Caja Fiscal.

Varela rechazó tajantemente que el encuentro sea a puertas cerradas. “No puede ser reservada. Todo tiene que ser transparente. La cosa pública, donde se va a decidir sobre el presupuesto público, tiene que ser pública”.

En un contexto de movilizaciones y fuerte sensibilidad social, el senador consideró “absurdo” que el debate no sea transmitido o abierto a la ciudadanía, especialmente cuando —según indicó— la eventual aprobación de la ley podría afectar directamente el bolsillo de los trabajadores.

Respuesta a Ovelar: “No tenemos patrones”

El senador Ovelar ayer afirmó que existen senadores que realizan discursos “grandilocuentes” en la plaza, pero en privado defienden la jubilación VIP.

Sin mencionarlo directamente, Varela respondió con firmeza: “Nosotros tomamos nuestras decisiones libre y soberanamente. No tenemos patrones para decidir qué vamos a hacer ni qué vamos a decir”, en alusión a las órdenes que pudieran recibir de Horacio Cartes.

Varela aseguró que no se siente aludido por las declaraciones de Ovelar y remarcó que no mantiene conversaciones privadas sobre la caja parlamentaria que contradigan su postura pública.