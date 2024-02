Kattya mira a sus verdugos, habla de un golpe cívico e inicio del stronismo

Un día después de lo que llamó arbitraria expulsión de la Cámara de Senadores, Kattya González (PEN) publicó un extenso comunicado dirigido a la ciudadanía analizando lo ocurrido en el juicio “exprés” al que fue sometida el pasado miércoles por los legisladores cartistas y sus aliados.

En la primera parte del documento, dijo que a pesar de su expulsión sale fortalecida de la situación. “Hoy me voy con una victoria y una derrota, sabiendo que ni una ni otra son permanentes y que mi espíritu sale fortalecido de esta batalla”, indicó.

Consideró que contribuyó con el despertar ciudadano, pero lamentó los signos alarmantes de autoritarismo.

“Me voy con la victoria de haber contribuido a un despertar de conciencia de que nos encontramos ante signos alarmantes para el futuro de nuestra política y de nuestra convivencia democrática”, destacó.

En otro momento, aseguró que quedó en evidencia que el proceso de pérdida de investidura a la que fue sometida fue injustificado.

“Una vez más queda testimonio a la vista y consideración de la ciudadanía, de este procedimiento arbitrario, ilegal y claramente injustificado”, remarcó.

Kattya, invitada especial para el juramento de Iramain

Con un “mensaje de dignidad”, la ahora exsenadora acudió al Congreso Nacional como invitada para participar del juramento del doctor Ignacio Iramain.

“Traigo el mensaje de que fue un golpe cívico, el inicio de un stronismo, el mensaje de que puedo seguir mirándolos a las caras sin ningún tipo de vergüenza”, dijo Kattya González.

Sobre una posible acción ante organismos internacionales, indicó que van a estar trabajando con su equipo, pero que aún no recibió copias de los documentos de la sesión de su destitución. “Nos han privado de todo (...) No me pueden privar, o me van a seguir privando de mi derecho a la defensa. Se tiene que realizar todo el papeleo que me permita recurrir a instancias internacionales”, manifestó.

Comentó que lo único que recibió fue la resolución de su expulsión.

“Las copias de traslado no me notificaron, pero apenas me destituyeron me comunicaron de manera personal desde Secretaría. ¿Por qué no lo hicieron cuando iniciaron el juicio de pérdida de investidura, qué les impedía? Comportarse como matones a sueldo, de esta manera tan miserable... ¿Por qué no cumplieron con el protocolo?”, cuestionó.

Indicó que seguirá luchando a favor de la democracia desde donde le toque estar y que, si bien perdió la batalla, la guerra contra la corrupción continúa.

“Esta no es una derrota para mí, es una derrota para ellos; ellos fueron los débiles, ellos perdieron y el pueblo paraguayo les va a juzgar”, expresó.

Instó a la población a movilizarse para evitar el avasallamiento a la democracia. “Yo quiero apelar a la ciudadanía, realmente quiero hablar de ese compromiso cívico necesario de recuperar, para construir felicidad colectiva, para construir los cimientos”, puntualizó.

Sobre su suplente, el doctor Iramain, dijo que eligió a uno de los mejores.

“Es una persona que, si lo conocen, van a aprender a admirar por su fortaleza, firmeza, conocimientos y línea ética que aplica a todos sus aspectos de la vida. Tiene una línea ética indoblegable y dará lecciones importantes a la ciudadanía”, sentenció.

Kattya González rechazó el saludo de Bachi Núñez

Kattya González se instaló a un costado en la sala del Senado junto al diputado Raúl Benítez (PEN), durante el juramento del doctor Ignacio Iramain, donde luego fue saludada por varios senadores. También Basilio “Bachi” Núñez se acercó e intentó saludarla, pero fue rechazado por Kattya.

No obstante, el cartista igualmente invadió su espacio personal y la tocó en el brazo. La expresión corporal de la exsenadora fue de disgusto. El líder del bloque cartista fue uno que votó por su expulsión.