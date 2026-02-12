IPS cajoneó por 70 días el llamado para el mantenimiento de angiógrafos, denuncia diputado

El diputado Mauricio Espínola (ANR-no cartista) denunció este jueves en su cuenta de la red social X que el Instituto de Previsión Social (IPS) mantuvo cajoneado por más de 70 días el llamado para mantenimiento de angiógrafos. La parálisis burocrática terminó en tragedia con el fallecimiento de Braulio Vázquez, el 28 de enero, mientras esperaba un cateterismo de urgencia.

Lea más: En plena crisis del IPS, Peña evita responder sobre continuidad de su presidente

“El trámite (llamado) se inició semanas antes del vencimiento (18 de diciembre de 2025) y luego permaneció más de 70 días sin avances entre la Gerencia de Logística y la Unidad Operativa de Contrataciones. Recién el 29 de enero de 2026, un día después del fallecimiento del asegurado, el expediente volvió a moverse” denunció el legislador.

Según la denuncia de Espínola, basado en datos solicitados por la Superintendencia de Salud, esta inacción administrativa dejó a la previsional sin cobertura contractual para estos equipos de alta complejidad. La falta de previsión institucional impidió que los equipos biomédicos estuvieran operativos para intentar salvar la vida del trabajador.

Insuficiente reacción

Para el diputado Espínola, la reciente remoción del gerente de Abastecimiento y Logística es una medida meramente “simbólica”. Sostuvo que el problema no es de una sola persona, sino una falla sistémica que requiere señales de reforma profundas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Se pretende instalar la idea de que la remoción de una sola persona(...) bastaría para recomponer el orden. Sin embargo, los hechos demuestran que el problema es otro. No se trata de un error aislado”, expresó el legislador.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: IPS adjudica por el doble las mismas sábanas que compró Salud Pública

“La responsabilidad no se agota en una gerencia. Alcance al administrador del contrato y, especialmente, a la Dirección Operativa de Contrataciones, donde el expediente quedó paralizado”, agregó.

“Cuando un proceso vinculado a equipamiento crítico de alta complejidad puede quedar detenido durante más de dos meses sin reacción institucional, el problema no es individual: es sistémico”, remató.

Crisis

El caso de Vázquez no es un hecho aislado dentro de la previsional, ya que incluso médicos de la casa sufrieron. El doctor Gustavo Fernández casi pierde la vida debido a que las máquinas esenciales para intervenciones cardiacas se encontraban averiadas. Sus familiares debieron realizar una colecta de emergencia para operarlo en un sanatorio privado ante la total inacción del ente estatal.

Lea más: “Negligencia criminal”: denuncian vencimiento masivo de contratos para mantenimiento de equipos en IPS

Tras el fallecimiento de Vázquez, se conocieron otros casos, como el de Hermenegildo Ríos, quien llevaba más de 20 días aguardando por un procedimiento cardiovascular. A pesar de que su familia recaudó millones para comprar los insumos necesarios, el angiógrafo fuera de servicio bloquea toda intervención.

El temor de los aportantes aumenta cada día ante la posibilidad de que la burocracia cobre pronto nuevas víctimas fatales. Denuncian que, a pesar de décadas de aportes, el seguro social les da la espalda en el momento de mayor necesidad.

Derroche

Según había denunciado el mismo diputado Espínola, mientras los equipos vitales carecen de mantenimiento, el IPS prioriza millonarios gastos en servicios textiles. La licitación del IPS para lavado y provisión de sábanas por G. 160.000 millones (US$ 23 millones) destapa una escandalosa diferencia de precios frente al Ministerio de Salud.

Lea más: Temen que se repita otro caso fatal en IPS: paciente espera cateterismo desde hace más de 20 días

El 26 de febrero de 2025, la cartera sanitaria firmó el contrato por un monto máximo de G. 98.300 millones (US$ 14,5 millones) para el servicio de lavandería con provisión de sábanas por un periodo de 5 años en los hospitales generales de Coronel Oviedo (Lote 1) y del Sur (Lote 2).

Esta contradicción presupuestaria evidencia una preocupante falta de prioridades básicas en la administración actual de los fondos de la salud. Para Espínola, es legítimo preguntarse si estas tragedias podrían haberse evitado con una mejor distribución de los recursos de la institución.

Lea más: Santi Peña “bendijo” a Jorge Brítez y todo sigue igual en IPS

El diputado cuestionó que se destinen cifras astronómicas a contratos de lavandería mientras faltan medicamentos básicos e insumos médicos para pacientes. Según el legislador, con una fracción de ese dinero se pudo equipar un centro de lavandería propio con tecnología de punta.

Sin cambios

Ante la ola de críticas, el presidente de la República, Santiago Peña, convocó días atrás al titular del IPS, Jorge Brítez, para conversar. Lejos de su destitución por los fallos ocurridos, el mandatario le otorgó su bendición y respaldo para seguir trabajando. Peña se limitó a solicitar “cambios estructurales importantes” en las áreas más sensibles y prioritarias de la previsional de forma urgente.

Desde la vocería de la Presidencia se anunció que Brítez presentará un paquete de medidas para responder a las exigencias. Se espera que estos ajustes y planes de acción sean detallados hoy, jueves, a las 17:00 horas, en una conferencia de prensa.