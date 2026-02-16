Las precandidaturas de la ANR se reciben hasta hoy

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Junta de Gobierno del Partido Colorado cierra hoy el periodo de inscripción de precandidaturas a intendentes y concejales municipales para los 263 municipios del país. El plazo concluye a las 13:00.

El viernes último se inscribió el oficialista Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo y candidato de Honor Colorado a la Intendencia de Asunción.

Se aguardaba para hoy la inscripción de sus contrincantes internos, el diputado disidente Daniel Centurión (Colorado Añetete) y el senador Arnaldo Samaniego (Causa Republicana).

Sin embargo, Centurión finalmente no acudirá a la Junta de Gobierno y enviará en su reemplazo a sus apoderados a realizar el trámite. A las 9:00 Centurión encabezará una conferencia de prensa junto al presidenciable disidente Arnoldo Wiens, en el hotel Excelsior de Asunción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No se descarta que Wiens vuelva a referirse sobre su reciente imputación por el caso metrobús. El sábado en su cuenta en “X” se pronunció en contra del gobierno de turno y la injerencia de Horacio Cartes, presidente de la ANR, dentro del Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto debido a que la Fiscalía pidió el sobreseimiento del exministro de Obras de Cartes Ramón Jiménez Gaona por el fraude del metrobús y sus agentes pidieran la imputación contra Wiens, ministro de Obras durante la administración de Mario Abdo Benítez.

Los fiscales son Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti. Estos últimos sostienen que Wiens debía continuar los trabajos en lugar de demoler las obras paradas.

Wiens lo advirtió

Wiens ya había advertido que sería imputado por orden del cartismo tras la filtración de la reunión secreta en Mburuvicha Róga entre Santiago Peña con seis ministros de la Corte y presuntamente Horacio Cartes, a finales del año pasado.

En ese entonces el cartismo apuntaba a imputarlo también por el caso del Acueducto del Chaco.

En sus primeras declaraciones tras su imputación, Wiens había dicho que el cartismo quiere ganar en tribunales lo que no pueden en las urnas. Se colocó como blanco de una “justicia a merced del poder” y un intento de “garrote político”, tal como dice, ocurrió en el caso de Mario Abdo.