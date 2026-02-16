Mafia de los pagarés: Víctimas se reúnen mañana con la Comisión Permanente

En un reciente encuentro de la Comisión Permanente con ministros de la Corte Suprema de Justicia, parlamentarios cuestionaron la lentitud en las auditorías y sumarios relacionados con la denominada mafia de los pagarés.

La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC), recordó en aquella reunión a los ministros de la máxima instancia judicial que los primeros pedidos de auditoría fueron planteados en mayo, pero recién entre noviembre y enero comenzaron a ejecutarse formalmente, según informes remitidos por la Corte.

“Entiendo que una auditoría pueda ser un proceso lento, pero la pregunta es por qué no avanzar con mayor rapidez para dar señales claras de que las cosas están funcionando”, sostuvo.

Martínez pidió además un inventario completo de las causas, estimadas en más de 35.000 expedientes, y su reclasificación como delitos económicos, lo que permitiría un abordaje más integral del sistema judicial.

Sumarios a abogados bajo la lupa

Según datos oficiales, existen 25 abogados con sumarios abiertos y un total de 204 procesos administrativos en curso. La senadora en esa reunión recordó los casos de Zully Ortiz y Lourdes Amarilla, señalando que, pese a estar sumariadas, habrían continuado litigando y, presuntamente, afectando a nuevas víctimas.

“Es una caradurez que sigan trabajando y estafando mientras están sumariadas. ¿Por qué los sumarios no son sumarísimos o no se logra la suspensión?”, cuestionó.

Por su parte, la ministra Carolina Llanes respondió que los primeros pedidos no prosperaron porque no se detallaron las causas específicas a auditar, aunque aseguró que existen investigaciones impulsadas tanto por la Fiscalía como por iniciativa propia del máximo tribunal.

Sobre la suspensión de matrículas, advirtió que se requieren fundamentos sólidos: “No se puede suspender sin elementos. Si actuamos sin sustento podríamos incurrir en prevaricato”. En la misma línea, el ministro Manuel Ramírez Candia reconoció el impacto del caso en la imagen institucional del Poder Judicial.

La reunión de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés se dará luego de tres suspensiones de sesiones de la Comisión Permanente para tratar el tema que los afecta y que hayan reclamado por el desinterés de los parlamentarios para atender el caso que afecta a miles de trabajadores.

La Comisión Permanente ya recibió a los ministros de la Corte y queda pendiente recibir al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.