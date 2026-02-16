Proceso contra Arnoldo Wiens es una “imputación política”, afirma diputado

Referentes de la disidencia en la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) continúan reaccionando con reproche a la imputación que anunció la semana pasada el Ministerio Público contra Arnoldo Wiens, exministro de Obras Públicas y actual precandidato a la Presidencia de la República por la disidencia colorada, por supuestos delitos de lesión de confianza y daño a obras construidas, en el marco de una causa relacionada al fallido proyecto de metrobús en el Área Metropolitana de Asunción.

La Fiscalía afirma que, durante su periodo como ministro de Obras –en el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez (2018-2023)– Wiens causó al Estado un daño patrimonial de casi 7.000 millones de guaraníes con decisiones que tomó sobre el proyecto del metrobús, incluyendo modificaciones al contrato con la empresa adjudicada con las obras, Mota Engil; y la destrucción de estaciones que ya habían sido construidas.

Mientras tanto, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento del predecesor de Wiens en el Ministerio de Obras, Ramón Jiménez Gaona, bajo cuya administración fue iniciado el proyecto del metrobús, durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

“Imputación política” y “proceso de blanqueo”

En conversación con ABC Color este lunes, el diputado Roberto González (ANR, disidente) hizo eco a otros referentes de la disidencia colorada manifestando que el proceso contra Wiens es en paralelo una “imputación política” y un intento de “blanqueo” a Jiménez Gaona, orquestado por el oficialismo colorado cartista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fiscal que imputó a Wiens niega que la medida tenga motivaciones políticas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Jiménez Gaona fue el ministro que diseñó, hizo el plan ejecutivo para la obra del metrobús, licitó, adjudicó y comenzó a pagar, pero oh, sorpresa, el responsable desde el inicio de este proceso pide ser sobreseído y el que estuvo después de todo este proceso hoy es imputado”, dijo el diputado González.

El parlamentario colorado afirmó que la imputación es un intento de “bajar” la precandidatura de Wiens a la Presidencia y añadió que el exministro de Obras “encabeza todas las encuestas”, aunque no entró en más detalles sobre ese punto.

Lea más: Diputado denuncia persecución política y uso de la Fiscalía para eliminar rivales del cartismo

Opinó también que la maniobra es un intento del oficialismo cartista de “distraer” a la opinión pública de recientes sucesos dañinos para la imagen del cartismo como la “feroz reculada y derrota catastrófica” que le significó la postergación del tratamiento en el Senado del cuestionado proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal) o un reciente escándalo sobre una licitación para la adquisición de sábanas y un servicio de lavandería a precios inusualmente altos en el Instituto de Previsión Social.

“La persecución política es inconducente”

El diputado González señaló como llamativa la presencia en el equipo fiscal que investiga a Wiens del fiscal Giovanni Grisetti, quien también firmó en marzo de 2024 –con su colega Aldo Cantero– una imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez basada en una denuncia del expresidente Horacio Cartes, quien acusa a su sucesor en la Presidencia y a funcionarios de su gobierno de haber filtrado información confidencial para perjudicarlo políticamente en la campaña previa a las elecciones generales de 2023.

Lea más: Causa contra Arnoldo Wiens es una “patraña jurídica”, dice abogado

Los fiscales Grisetti y Cantero fueron apartados de esa causa luego de que se hicieran públicas supuestas conversaciones en las que ambos parecían articular la imputación contra Abdo y sus exfuncionarios bajo instrucciones de Pedro Ovelar, abogado representante del expresidente Cartes.

El diputado González señaló, sin embargo, que “la historia reciente nos recuerda que la persecución política es inconducente” y que “la opinión pública es muy sensible cuando se trata de perseguir a inocentes”, por lo que dijo creer que el supuesto intento de perjudicar la precandidatura de Wiens acabará teniendo el efecto opuesto.