Soroka tiene pendiente anunciar invitación al titular del IPS

Representantes de la oposición en la Comisión Permanente solicitaron que se convoque al presidente del IPS para que brinde explicaciones sobre supuestas irregularidades administrativas y del servicio de salud.

El senador Soroka indicó días atrás que la invitación a Brítez “está dentro del itinerario para la próxima semana”. Enfatizó que se tratará de una “invitación” para que el titular del IPS explique cuál será la “próxima etapa” de la previsional y qué herramientas financieras o legislativas necesita el IPS.

La diputada opositora Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), había dicho que Brítez debe dar explicaciones sobre llamados a licitaciones de la previsional que parecen presentar irregularidades, entre ellas una para un servicio de lavandería y la compra de sábanas por un valor de entre G. 40 millones y G. 80 millones.

También señaló que debe haber explicaciones sobre el nivel de la atención médica que brinda la previsional y el mantenimiento de equipos médicos, luego de la reciente muerte de Braulio Vázquez, un paciente del Hospital Central del IPS quien no pudo ser sometido a un procedimiento cardíaco debido a desperfectos en los equipos médicos necesarios.

Brítez cuenta con el respaldo de Peña pese a las graves denuncias de irregularidades.