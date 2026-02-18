Acuerdo Mercosur-UE: postura de productores incidiría en decisión del Congreso

El 17 de enero se firmó el histórico acuerdo entre el Mercosur y la UE en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay tras décadas de negociación.

Con este pacto se eliminan o reducen aranceles del comercio bilateral, se aumentan las exportaciones del Mercosur a la UE, entre otros beneficios. Tras la firma del acuerdo, el Poder Ejecutivo de nuestro país derivó el documento al Congreso Nacional, que debe ratificarlo o rechazarlo.

En ese marco, en el Congreso Nacional se realiza una reunión entre gremios de la producción y los miembros de la Comisión Permanente, presidida por Colym Soroka, quien aseguró que la postura de los gremios incidirá en la decisión sobre el acuerdo.

“Nosotros participamos de la firma de este acuerdo en Mburuvicha Róga. Cuando eso, veíamos con grandes expectativas los que al menos venimos del sector productivo. Hoy reunimos a casi todos los sectores del sector de la producción en una mesa de diálogo con el ministro de Industria y Comercio todavía, y ver la posibilidad inclusive de esto para ver si es real los números que nos dan para ir avanzando con este acuerdo” (sic), explicó.

Reglamentación del acuerdo

Tras el tratamiento que le dé el Congreso Nacional al acuerdo, si es que se aprueba, también debe reglamentarse.

Según expresó Soroka, siempre que se trata algún tema con la Unión Europea, “es una de cal y otra de arena”, aunque destacó que se están dando oportunidades importantes para varios sectores, sobre todo comerciales y productivos.

“El tema de aranceles cero con relación a algunos productos, el aumento de exportación de carne porcina, 1.500.000 toneladas más, sin aranceles, eso va a traer, les cuento, para volver a producir mayor cantidad, se necesita mayor inversión, le da previsibilidad a la gente que quiere invertir dentro del campo. Al terminar esta reunión vamos a tomar esta decisión, realmente si llamamos o no a una extraordinaria la semana entrante, pero va a depender de cómo termina hoy la reunión y la posición de los gremios”, dijo.

Agregó que si bien hay un interés, también existe un temor, porque una vez que se apruebe el acuerdo, se debe reglamentar, punto que calificó de “peligroso con ellos (UE)”, porque “son unos tipos jodidos” que a veces imponen cláusulas limitando el sistema de producción o controles.

Aseguró que la opinión de los gremios influiría 100% en la decisión que él tome como presidente de la Comisión Permanente.