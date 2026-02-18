Hambre Cero: Gobierno sube al 10% participación de Mipymes

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, anunció que la decisión se tomó tras una reunión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar.

“Resolvimos hoy dar lugar a una nota remitida por el Ministerio de Industria y Comercio, con un informe técnico con relación al implemento de las mipymes dentro del programa de alimentación escolar”, declaró.

En ese contexto, el Conae resolvió aumentar el porcentaje de las compras de las mipymes dentro del programa de alimentación escolar. “En el transcurso de esta semana estaría emitiéndose este decreto que obliga a las empresas elevar al 10% de las compras”, señaló.

En cuanto a la argumentación de esa decisión, señaló que es para que se generen fuentes de trabajo y que las pequeñas empresas tengan la posibilidad de entrar de forma directa a trabajar con las empresas proveedoras y no a través de intermediarios.

El anuncio fue dado en Mburuvicha Róga por el ministro Rojas, acompañado del ministro de Educación Luis Ramírez, tras la sesión del CONAE con presencia del presidente Santiago Peña.

Pagos atrasados y millonarias deudas

El Gobierno tiene una deuda de US$ 110 millones con las empresas proveedoras del programa Hambre Cero, a pesar de ser el proyecto estrella de la gestión de Santiago Peña.

En enero pasado, las empresas proveedoras de la alimentación escolar denunciaron atrasos de hasta cuatro meses en los pagos.

En total son 26 empresas que brindan el servicio alimenticio y todas se encuentran en la misma situación.