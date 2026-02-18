Ovelar insiste en diálogo sobre caja fiscal, pero advierte: “O reformamos o nos vamos a la puta”

Este miércoles, la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado se reunirá con representantes de gremios de funcionarios públicos para debatir el cuestionado proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal) que impulsa el Poder Ejecutivo y que está pendiente de tratamiento en la Cámara Alta del Congreso Nacional.

El Gobierno propone introducir cambios al sistema de jubilaciones entre los que se incluye el establecimiento de edades mínimas de jubilación en todas las cajas jubilatorias del sector público y aumentar el porcentaje de sus salarios que deben aportar los afiliados a las cuatro cajas más deficitarias: las del magisterio nacional (docentes), fuerzas de seguridad (policías y militares), docentes universitarios y magistrados judiciales.

El Ministerio de Economía y Finanzas argumenta que esas y otras medidas son necesarias para detener el crecimiento del déficit de la caja fiscal, que - según datos del gobierno - superó los 400 millones de dólares en 2025 y podría seguir creciendo hasta hacer colapsar el sistema jubilatorio.

Luego de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de una versión modificada del proyecto de reforma y bajo una gran presión de los gremios de funcionarios públicos que se movilizaron en masa, la Cámara de Senadores resolvió la semana pasada posponer su tratamiento del proyecto hasta mediados de marzo y analizar propuestas para más modificaciones.

Posponer “no significa abdicar ni someterse”

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el senador cartista Silvio Ovelar (ANR, Partido Colorado), presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, insistió en que la necesidad de llevar adelante la reforma es indiscutible.

“Sin reforma esto nos lleva al colapso civil, en la medida que trascurre el tiempo va a ir aumentando el déficit”, advirtió, y agregó que la reunión de hoy entre los miembros de la Comisión y un número limitado de representantes de gremios tendrá como fin “ponernos de acuerdo en la metodología para avanzar” en llevar adelante la reforma.

El senador Ovelar opinó que la decisión de postergar el tratamiento del proyecto de reforma “no significa abdicar ni someterse”, sino que es un intento de dar consideración a “propuestas alternativas” acercadas por los gremios.

“Si uno se da cuenta que hay errores que se pueden modificar, pues modifiquemos”, manifestó. “Si podemos sacar un proyecto consensuado sería lo ideal”.

El argumento para la postergación

Negó que haya habido “cambios radicales” dentro del Senado que hayan dejado sin mayoría al oficialismo de cara a la sesión extraordinaria de la semana pasada en la que debía tratarse el proyecto de reforma e insistió en atribuir la postergación al hecho de que “no había coincidencias en cuanto a las modificaciones”.

“Dialogar, tratar de perfeccionar una redacción, no significa recular, desde mi criterio es razonar”, argumentó.

Señaló también que el pasado lunes, un día antes de la sesión extraordinaria, la Comisión de Hacienda se reunió con representantes del Ministerio de Economía en un debate de “cinco horas y media” en el que no se pudo llegar a un consenso ni emitir un dictamen.

“Reformar la caja fiscal sin dictamen, sin cumplir con el ritual, era como atropellar”, manifestó.

Peña, “un poco molesto”

El senador Ovelar admitió que notó “un poco molesto” al presidente Santiago Peña cuando se le planteó la necesidad de postergar el tratamiento.

“Le expliqué mi planteamiento: esta es una reforma muy importante y amerita no cansarse de acordar”, afirmó. “Aprobar a tambor batiente, así como venía de Diputados, iba a generar una crisis mayor”.

El legislador oficialista dijo que la situación de crisis que enfrenta la caja fiscal se debe a que, en sucesivos periodos, los parlamentarios “perforaron” la caja con motivos “populistas”, y al mismo tiempo celebró el “coraje” del actual Gobierno de plantear una reforma en un año electoral.

“Estamos en un punto de inflexión, o reformamos o nos vamos todos a la puta”, subrayó.