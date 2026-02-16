Peña mantiene a Brítez al frente de IPS, pero habla de una “última advertencia”

Durante su recorrido por el departamento de Itapúa, el presidente Santiago Peña fue consultado por un periodista sobre por qué mantiene a Jorge Brítez al frente del Instituto de Previsión Social (IPS), pese a las quejas y cuestionamientos sobre su gestión por parte de los asegurados.

En su respuesta primeramente alegó que el IPS “es una institución que arrastra décadas de problemas” y luego mencionó el caso de Tobías Suárez, el niño arrastrado por el raudal en San Lorenzo, como un ejemplo de que no porque se haya registrado esa situación él debería destituir al ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez.

Nuevamente y sin contestar directamente la pregunta, mencionó que él tiene “una virtud y un defecto”, alzando su figura por su conocimiento sobre la administración pública “probablemente como ningún otro presidente de la historia del Paraguay”, aunque esto lo dijo “con mucha humildad”.

“Para la ciudadanía es muy fácil; no le cambió al ministro pensando que al día siguiente se solucionó los problemas. Hay que remangarse, hay que entrar a trabajar. Muchas veces los grandes problemas no están en las cabezas, están en las estructuras intermedias”, agregó.

Peña y el presidente del IPS

Luego de “dar vueltas” con su respuesta, Peña finalmente recordó que mantuvo una reunión con el presidente del IPS, Jorge Brítez, y supuestamente en esta ocasión le expresó que “o cambian esto o se van a ir, no solamente vos, todos los consejeros, directores”, dando a entender que ya estaría “advertido” sobre una posible destitución.

“Esto lo hice el año pasado con la querida ministra de Salud. Mucha gente me pedía cambiale a la ministra, ese es el camino fácil, el atajo, ahí el presidente de la República gana oxígeno, le cambió al ministro, ¿y el problema? Sigue estando ahí. Yo no elijo el camino fácil; voy a morir por los paraguayos humildes, pero dentro de 20, 30 años, yo sé que el paraguayo se va a acordar de las cosas que iniciamos", concluyó.

