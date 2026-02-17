Este domingo se sabrá si Sole Núñez o Johanna Ortega será la candidata a intendente de Asunción

Desde el equipo político de Soledad Núñez indicaron que la definición se realizará mediante una encuesta presencial que comprenderá 1.008 casos en distintas zonas de Asunción a realizarse entre este sábado 21 y domingo 22 de febrero.

Agregaron que el relevamiento estará a cargo de un equipo de profesionales designados por ambas candidaturas, garantizando equilibrio técnico y control mutuo durante todo el proceso. Indicaron además que responderán aleatoriamente las personas presentes en el hogar, mayores de 18 años y que voten en Asunción.

El acuerdo, explicaron, contempla mecanismos de supervisión cruzada, grabación de audio y auditoría de las entrevistas en línea, basados en criterios previamente establecidos y en la buena fe de los equipos, a fin de asegurar transparencia y legitimidad en cada etapa.

Apuntaron además que el sorteo de las zonas donde se realizará el relevamiento se llevará a cabo el mismo día de la encuesta y será manejado con estricta confidencialidad, como medida de resguardo del proceso y para preservar la integridad del trabajo de campo.

Anuncian que los resultados serán presentados por ambos equipos, una vez finalizado el procesamiento correspondiente y que ganará la candidata con mayor preferencia, sin tener en cuenta la diferencia entre ambas, y excluyendo las personas que respondan No Sabe o Ninguna.

Pese a las críticas por la falta de una interna electoral, agregan que desde la alianza destacaron que el objetivo es ofrecer a la ciudadanía un método claro, ordenado y confiable para la selección de la candidatura que representará al conjunto del espacio.

Señalaron que el acuerdo demuestra que es posible construir unidad política sobre la base de reglas transparentes y responsabilidad institucional, reafirmando el compromiso de ofrecer una alternativa con capacidad real de gestión para la ciudad.

Acompañamiento opositor

Desde la alianza reiteran que quien resulte mejor posicionada contará con el acompañamiento pleno de todos los sectores integrantes y encabezará una propuesta común orientada a la transformación de Asunción.

Recordaron además que las precandidatas Soledad Núñez y Johanna Ortega, y sus respectivos equipos políticos, firmaron un acuerdo político técnico, el pasado viernes 13 de febrero, que establece los detalles de cómo se llevará a cabo la encuesta para definir la candidatura única a la Intendencia de la Capital en representación de la Alianza Unidos por Asunción, en el marco de las elecciones municipales del 4 de octubre.