Johanna Ortega advierte que expondrá a concejales que frenen el desarrollo de Asunción

La diputada Johanna Ortega, del Partido País Solidario (PPS), reafirmó su intención de competir por la intendencia de Asunción y defendió el mecanismo acordado por sectores de la oposición para elegir una candidatura única mediante encuesta.

Ortega deberá enfrentar a la también precandidata Soledad Núñez en un sondeo que se realizará entre el 21 y 22 de febrero. Si bien reconoció que no considera a la encuesta como el mecanismo ideal, sostuvo que respeta el acuerdo alcanzado para consolidar la unidad opositora.

“De mi lado hay total compromiso en respetar los acuerdos. No creo que la encuesta sea el mecanismo ideal, pero es importante reconocer los gestos para garantizar una candidatura única”, expresó.

En caso de llegar a la intendencia, Ortega afirmó que no tolerará trabas políticas a proyectos de desarrollo para la capital.

“No me va a temblar el pulso para exponer los nombres y los rostros de los concejales que no permitan proyectos de desarrollo de esta ciudad y quieran extorsionar con cargos”, declaró.

La legisladora sostuvo que Asunción necesita alternancia política y consideró que el oficialismo forma parte del “sistema” que, a su criterio, ha impedido cambios estructurales en la administración municipal.

Unidad con diferencias

Ortega remarcó que la unidad opositora debe construirse pese a las diferencias internas, con el objetivo común de recuperar la capital. Señaló además que cuenta con el respaldo de figuras de peso dentro del arco opositor.

En otro punto, cuestionó la actitud de la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados en debates recientes, al señalar que existieron presiones y decisiones adoptadas con rapidez.

También opinó sobre la Caja Parlamentaria, a la que calificó como inconstitucional.