Intendencia de Asunción 2026: cuándo se tendrá el resultado de la encuesta de la oposición

Esta tarde debe concluir la encuesta que la alianza de partidos de la oposición “Unidos por Asunción” acordó para elegir a su candidata a la intendencia capitalina. Ayer se iniciaron los trabajos para tomar las 1.008 muestras previstas y las aspirantes son la exministra de la Vivienda Soledad Núñez y la diputada Johanna Ortega.

Una de ellas enfrentará al candidato del Partido Colorado en las elecciones municipales del 4 de octubre.

“La jornada de las encuestas de ayer se llevaron adelante con total normalidad. Se relevaron 825 muestras y quedan solo 183 para el día de hoy”, indicó Soledad Núñez en conferencia

Seguido, apuntó que esa es una buena noticia y celebran que el proceso se llevó adelante con mucha profesionalidad y un muy buen trabajo cooperativo de parte de ambas partes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Estamos esperanzados de que después del mediodía se puedan tener los resultados finales”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Concluye hoy encuesta para elegir a Johanna o Sole Núñez para la Capital

“Hoy no gana el proyecto de Soledad ni el proyecto de Johanna, gana el proyecto de la unidad por una Asunción que nos merecemos y estamos convencidas que al final del día vamos a estar abrazadas para luego continuar trabajando por esta ciudad”, sostuvo la exministra de la Vivienda.

Con respecto a la encuesta, recordó que es auditada cien por ciento en tiempo real. “Además, cuenta con la observación de ambos equipos. Hay un trabajo profesional e inédito en la manera en la cual se ejecuta este tipo de relevamiento estadístico, lo cual nos hace sentir muy orgullosos”.

Luego mencionó: “Acá estamos trabajando con mucho profesionalismo y sin miedos para enfrentar a ese modelo que ha dejado degastada a la ciudad. Estamos cien por ciento convencidos que desde octubre vamos a comenzar a construir un nuevo capítulo de la historia capitalina con el apoyo de todos los ciudadanos, sin distinción de ideologías o colores políticos.

“Estamos seguras que el cierre de este domingo va a ser de celebración por la unidad por Asunción. Esperemos que después del medio día puedan acompañarnos, desde su casa o físicamente, en esta gran fiesta por la Unidad por Asunción”, concluyó.