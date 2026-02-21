Encuesta en Asunción: ¿cómo sigue el proceso mañana domingo?

La jornada de la encuesta de la alianza “Unidos por Asunción” este sábado concluyó con normalidad y cumpliendo el recorrido previsto.

“Está concluyendo en este momento, los equipos técnicos y veedores están volviendo. Se continuará mañana como estaba previsto”, comentó una de las precandidata Johanna Ortega.

Señaló, además, que hubo algunas cuestiones técnicas menores, como un encuestador que se enfermó, pero que fueron subsanadas rápidamente. “Dentro de todo, se puede decir que se desarrolló la jornada con normalidad”, añadió.

La encuesta definirá quién representará a la Alianza Unidos por Asunción en las próximas elecciones municipales entre la diputada opositora Johanna Ortega y la exministra de Vivienda Soledad Núñez.

¿Cómo se realiza la encuesta?

El mecanismo acordado contempla alcanzar un total de 1.008 viviendas encuestadas, seleccionadas mediante sorteo al inicio de cada jornada.

En cada visita participan dos encuestadores y dos veedores, uno por cada equipo político, todos con identificación visible.

El proceso es anónimo, no se solicitan datos personales ni se toman fotografías, aunque se graban audios que serán utilizados exclusivamente para el cotejo técnico final.

Mañana prosigue la encuesta

La jornada prosigue este domingo y se desarrollará en el horario de 07:00 a 14:00, a fin de completar el total de muestras previstas.

Si se logra recoger la totalidad de los datos y finalizar los procedimientos de verificación, los resultados podrían darse a conocer una vez concluidos todos los procesos técnicos y con el aval de ambos equipos, incluso, este mismo domingo.