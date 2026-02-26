Lo que dice Arnoldo Wiens sobre estado de salud de Horacio Cartes

Se dio a conocer que Horacio Cartes, expresidente de la República y actual titular del Partido Colorado, fue internado esta mañana en el sanatorio privado Migone, en el centro de Asunción.

Según el informe que brindó en conferencia de prensa Antonio Barrios, senador y médico de cabecera del exmandatario, Cartes sufrió convulsiones, por lo que fue internado, intubado e ingresado a terapia intensiva, aunque en estos momentos se encuentra estable.

El aspirante a ser el candidato por el Partido Colorado a la Presidencia de la República Arnoldo Wiens escribió un mensaje dirigido al titular de la ANR.

“Estimado Horacio Cartes, he tomado conocimiento de tu situación de salud a través de los medios y te deseo una pronta y completa recuperación. Las diferencias políticas quedan de lado en momentos así. Mis respeto y oraciones para ti y tu familia”, expresó.

Imputación a Wiens

Hace unas semanas se dio a conocer un giro inesperado en la causa que investiga la fallida obra del metrobús.

Los fiscales que investigan la causa solicitaron el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, quien fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Horacio Cartes, administración durante la que se licitó, adjudicó y ejecutó parte del proyecto.

Sin embargo, además de solicitar el sobreseimiento, los fiscales decidieron imputar a Arnoldo Wiens, quien fue ministro de Obras Públicas en el periodo siguiente, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, y quien decidió suspender las obras y demoler las casetas en las paradas que fueron construidas.