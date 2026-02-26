Lo que dicen Santi Peña y Alliana tras la internación de su padrino político, Horacio Cartes

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, el presidente de la República, Santiago Peña, se dirigió a Horacio Cartes, expresidente de la República y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quien se internó en un sanatorio privado del centro de Asunción.

En el escrito, Peña se dirige a Cartes como su “querido amigo y conductor de nuestro partido”.

“Querido amigo y conductor de nuestro Partido Colorado, todo nuestro acompañamiento y nuestras oraciones están contigo. Estamos atentos y unidos en la fe por tu salud y tu plena recuperación. Confiamos en tu fortaleza. ¡Fuerza, Horacio Cartes!“, escribió Peña en su cuenta de la red social.

Santiago Peña, quien estaba afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fue afiliado al Partido Colorado por intermediación de Horacio Cartes, cuando Peña era ministro de Hacienda de su gobierno y en un momento en que se exigía a las autoridades del gobierno formar parte del partido de gobierno, ya que tanto Peña como el ministro del Interior del gobierno de Cartes, Francisco De Vargas, eran de extracción liberal.

También se pronunció a través de la misma red social el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien se dirigió a Cartes como su amigo y hermano.

“Querido amigo y hermano Horacio Cartes, presidente de la ANR, estamos contigo y en familia oramos por tu pronta recuperación. En manos de Dios, todo va a estar mejor. ¡Fuerza, HC!“, escribió en su cuenta de la red social.

Lo que se sabe de la internación

Horacio Cartes, expresidente de la República y actual titular del Partido Colorado, fue internado esta mañana en el sanatorio privado Migone, en el centro de Asunción.

En una conferencia de prensa luego del mediodía, el doctor Eugenio Báez, infectólogo, y el senador Antonio Barrios (ANR), médico personal del expresidente Cartes, dieron un primer informe sobre el estado de salud del exmandatario y explicaron los motivos de su internación.

Aproximadamente a las 8:00 de hoy, Cartes presentó presión arterial alta y arritmia cardiaca y luego de un examen preliminar, el exmandatario sufrió episodios repetidos de “convulsión tónico-clónica” y se decidió trasladarlo al hospital para internarlo en terapia intensiva.

El exmandatario fue sedado e intubado, según detallaron. Agregaron que su cuadro actual es estable, según el primer informe médico.