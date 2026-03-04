Caja fiscal: Ovelar niega que postergación “sine die” sea para evitar grandes movilizaciones

Este miércoles, la Cámara de Senadores anunció la postergación “sine die” (sin fecha definida) del tratamiento del proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal) que impulsa el Poder Ejecutivo y sobre el que el Senado tenía previsto votar el próximo 25 de marzo.

La postergación, solicitada por el senador aliado del oficialismo cartista Dionisio Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA), llega luego de que la Cámara de Diputados aprobara una versión modificada del proyecto original presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El gobierno alega que introducir modificaciones al sistema jubilatorio – entre las que se incluye el establecimiento de edades mínimas de jubilación para todas las cajas e incrementar los aportes de los afiliados a las cajas más deficitarias, como las de docentes y fuerzas de seguridad – es necesario para detener el creciente déficit de la caja fiscal, que al culminar el año pasado ascendía a más de 400 millones de dólares, según el Ministerio de Economía.

Lea más: Ovelar insiste en diálogo sobre caja fiscal, pero advierte: “O reformamos o nos vamos a la puta”

Sin embargo, las medidas propuestas por el Gobierno han sido muy resistidas por los gremios afectados como los docentes, miembros de fuerzas de seguridad (militares y policías), docentes universitarios y magistrados judiciales, que realizaron grandes movilizaciones de protesta en todo el país el día en que el proyecto fue tratado en Diputados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ovelar niega intento de eludir movilizaciones

En conversación con medios de comunicación este miércoles, el senador cartista Silvio “Beto” Ovelar (ANR, Partido Colorado) defendió la decisión de postergar por tiempo indefinido el tratamiento como una medida necesaria para buscar el mayor consenso posible con los gremios que se verían afectados por la reforma.

“Hay que tratar de que los números, que son muy duros (en la versión del proyecto del Ministerio de Economía) se puedan adaptar a los planteamientos sociales de los gremios”, dijo el senador Ovelar.

Lea más: Caja Fiscal: sindicalistas piden a docentes estar “alertas” para abandonar las aulas

Indicó que la postergación “sine die” significa que el proyecto puede ser tratado “mañana, en diez días, en 15 días” y negó que no definir una fecha concreta sea una maniobra del oficialismo para evitar que se organicen movilizaciones masivas como las que tuvieron lugar en las fechas previas en las que la reforma fue analizada por el Congreso.

Argumentó que los gremios, en especial el de los docentes, tienen una gran capacidad de movilización y que “sea la fecha que sea, ellos van a movilizar tropas”.

Presentará propuesta modificada

El senador Ovelar dijo que tiene en manos una propuesta que modifica la versión del proyecto que fue aprobada por Diputados, teniendo en cuenta planteamientos de los gremios.

Lea más: Senador plantea que sector productivo e Itaipú financien déficit de la Caja Fiscal

Afirmó que planea presentar hoy esa versión “Beto-Gremios” del plan de reforma al vicepresidente Pedro Alliana, nexo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

“Lo que estoy buscando es llegar a un acuerdo y que se apruebe con un alto consenso”, declaró.

Oficialismo “generó desconfianza”

Por su parte, la senadora colorada disidente Lilian Samaniego (ANR) criticó al oficialismo por intentar impulsar “a tambor batiente” el proyecto de reforma y opinó que las acciones del cartismo sobre el plan de la caja fiscal “generaron desconfianza”.

“Un proyecto de tal envergadura como la caja fiscal tiene que ser con el consenso de la gente afectada”, dijo. “La reforma necesita de la participación de todos los sectores, hay hasta ahora gremios que no son recibidos. Va a cambiar la vida de la gente una vez aprobado el proyecto”.

Lea más: Caja Fiscal: Fuerzas públicas presentaron su propuesta

Subrayó que, más allá de los números duros, es necesario “humanizar” la reforma y que se tengan en cuenta las propuestas “sostenibles en el tiempo” que puedan presentar los gremios.